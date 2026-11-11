Что приготовить из лаваша: рецепт очень вкусного и легкого блюда для завтрака и перекуса

Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных закусок, шаурмы, чипсов, запеканок, пирогов. Еще из него можно сделать вкусные чипсы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с крем-сыром, яйцом и красной рыбой.

Ингредиенты:

тортилья

авокадо

крем-сыр

соль, перец

салат

яйцо

красная рыба

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш крем-сыром, сверху выложите авокадо, зелень, яйцо, рыбу, сверните и можно есть.

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