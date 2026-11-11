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Что приготовить из лаваша: рецепт очень вкусного и легкого блюда для завтрака и перекуса

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
381
Что приготовить из лаваша: рецепт очень вкусного и легкого блюда для завтрака и перекуса
Ролл из лаваша с тунцом. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных закусок, шаурмы, чипсов, запеканок, пирогов. Еще из него можно сделать вкусные чипсы.

Что приготовить из лаваша: рецепт очень вкусного и легкого блюда для завтрака и перекуса

Что приготовить из лаваша для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с крем-сыром, яйцом и красной рыбой.

Ингредиенты: 

  • тортилья
  • авокадо
  • крем-сыр
  • соль, перец
  • салат
  • яйцо
  • красная рыба

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш крем-сыром, сверху выложите авокадо, зелень, яйцо, рыбу, сверните и можно есть.

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