Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек за 2 минуты

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Руслан КравченкоКвартира, оформленная за день до "Карфагена", и 1 млн грн зарплаті: Кравченко подал новую декларацию из ВеныПосле переговоров Россия атаковала Киев баллистикой: двое пострадавших, повреждены дома, СТО и АЗСПосле переговоров Россия атаковала Киев баллистикой: двое пострадавших, повреждены дома, СТО и АЗС"Мне надоело": Клинтон раскритиковал Трампа за "заигрывания" с Путиным. Видео"Мне надоело": Клинтон раскритиковал Трампа за "заигрывания" с Путиным. ВидеоОперационная, которая определяет будущее: как в Николаеве создают возможность спасать пациентов со сложными травмамиОперационная, которая определяет будущее: как в Николаеве создают возможность спасать пациентов со сложными травмами"Мирные обсуждения прошли конструктивно": Виткофф анонсировал трехсторонние встречи на техническом уровне"Мирные обсуждения прошли конструктивно": Виткофф анонсировал трехсторонние встречи на техническом уровнеВ Украине выставили на продажу активы сразу 6 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: список названийОтключение света в Украине. ИллюстрацияОтключение света 22 октября: украинцам предоставили графики на завтра"Война в кредит": в ВСУ рассказали, сколько генералов Россия сняла за ложь об "успехах" возле Доброполья"Война в кредит": в ВСУ рассказали, сколько генералов Россия сняла за ложь об "успехах" возле ДобропольяГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовКакая рыба самая полезная для сердца: кардиологи назвали лучшие вариантыКакая рыба самая полезная для сердца: кардиологи назвали лучшие варианты

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек за 2 минуты

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
90
Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек за 2 минуты
Трубочки из лаваша. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Лаваш – самая простая и вкусная основа для приготовления вкусных пирогов, запеканок, тортов. Еще из него получится ленивая пицца, трубочки с разными начинками.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек за 2 минуты

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром. 

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • моцарелла
  • зелень 
  • специи

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек за 2 минуты

Готовим начинку

Читайте также
OBOZ.UAOBOZ.UA
2,6 т.
Как жарить яйца, чтобы они получились идеальными: неожиданная хитрость
2,6 т.
Как жарить яйца, чтобы они получились идеальными: неожиданная хитрость
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
693
Нежные внутри и золотистые снаружи: как приготовить картофельные зразы с мясом
693
Нежные внутри и золотистые снаружи: как приготовить картофельные зразы с мясом
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
375
Как замариновать грибы за 5 минут: делимся лучшим рецептом
375
Как замариновать грибы за 5 минут: делимся лучшим рецептом

2. Порежьте лаваш, выложите начинку, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек за 2 минуты

Готовые трубочки

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
продуктырецепт
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники

Сейчас мы готовим

Все рецепты