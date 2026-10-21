Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек за 2 минуты
Лаваш – самая простая и вкусная основа для приготовления вкусных пирогов, запеканок, тортов. Еще из него получится ленивая пицца, трубочки с разными начинками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- моцарелла
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.
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2. Порежьте лаваш, выложите начинку, сверните и обжарьте.
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