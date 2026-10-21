Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек за 2 минуты

Лаваш – самая простая и вкусная основа для приготовления вкусных пирогов, запеканок, тортов. Еще из него получится ленивая пицца, трубочки с разными начинками.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром.

Ингредиенты:

лаваш

моцарелла

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.

2. Порежьте лаваш, выложите начинку, сверните и обжарьте.

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