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Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда за 2 минуты

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
162
Рецепт блюда
Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда за 2 минуты. Источник: pexels.com

Лаваш – очень простой продукт, но при этом из него можно готовить пироги, запеканки, торты, даже просто чипсы. 

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда за 2 минуты

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сыром, зеленью, которая готовится очень просто. 

Ингредиенты:

  • лаваш 
  • сыр 
  • зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда за 2 минуты

Начинка для блюда

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2. Выложите на лаваш, сверните, обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда за 2 минуты

Готовое блюдо

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