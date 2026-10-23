Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда за 2 минуты
Лаваш – очень простой продукт, но при этом из него можно готовить пироги, запеканки, торты, даже просто чипсы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сыром, зеленью, которая готовится очень просто.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень.
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2. Выложите на лаваш, сверните, обжарьте.
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