Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда за 2 минуты

Лаваш – очень простой продукт, но при этом из него можно готовить пироги, запеканки, торты, даже просто чипсы.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сыром, зеленью, которая готовится очень просто.

Ингредиенты:

лаваш

сыр

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень.

2. Выложите на лаваш, сверните, обжарьте.

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