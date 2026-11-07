Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда за 2 минуты

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Если Иран создал тысячи ракет, cможет и Украина: Шарп назвал лучший способ противодействия баллистикеЕсли Иран создал тысячи ракет, cможет и Украина: Шарп назвал лучший способ противодействия баллистикеПод ударом – Саратовский НПЗ и не только: атакован ряд регионов РФ, вспыхнули пожары. Фото и видеоПод ударом – Саратовский НПЗ и не только: атакован ряд регионов РФ, вспыхнули пожары. Фото и видеоНовое предложение Трампа по Украине может соблазнить Путина активизировать войну – CNNНовое предложение Трампа по Украине может соблазнить Путина активизировать войну – CNNЗенитчик ВСУОсновной удар пришелся на Киевщину: Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и дронами, силы ПВО уничтожили более 150 целейИллюстрация – линии электропередачиВ Украине из-за обстрелов ухудшилась ситуация в энергетике: как долго не будет светаСилы обороны сократили численность армии Путина еще на 2 280 оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии Путина еще на 2 280 оккупантов: данные ГенштабаГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людейГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людейЗвезде "МастерШеф", которая имеет офицерское звание, объявили о подозрении после махинаций с лечением: она впервые отреагировалаЗвезде "МастерШеф", которая имеет офицерское звание, объявили о подозрении после махинаций с лечением: она впервые отреагировалаДети говорят по-русски в школе или детском саду: как зафиксировать нарушение и куда жаловатьсяДети говорят по-русски в школе или детском саду: как зафиксировать нарушение и куда жаловатьсяАрмия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событийАрмия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событий
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда за 2 минуты

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
885
Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда за 2 минуты
Рецепт блюда из лаваша. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Лаваш – самый простой и при этом универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, пирогов, запеканок. 

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда за 2 минуты

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр 
  • зелень 

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда за 2 минуты

Выкладываем начинку в лаваш

Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
9,1 т.
Как приготовить домашний паштет из куриной печени: простой рецепт в духовке
9,1 т.
Как приготовить домашний паштет из куриной печени: простой рецепт в духовке
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
7,1 т.
Не жарьте печень отдельно: приготовьте ее со сливами и карамелизированным луком
7,1 т.
Не жарьте печень отдельно: приготовьте ее со сливами и карамелизированным луком
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
5,7 т.
Как приготовить блины без муки и молока, чтобы не разваливались: лайфхак от опытных хозяек
5,7 т.
Как приготовить блины без муки и молока, чтобы не разваливались: лайфхак от опытных хозяек

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда за 2 минуты

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
продуктырецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты