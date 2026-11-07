Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда за 2 минуты
Лаваш – самый простой и при этом универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, пирогов, запеканок.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень.
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2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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