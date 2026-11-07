Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда за 2 минуты

Лаваш – самый простой и при этом универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, пирогов, запеканок.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

сыр

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

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