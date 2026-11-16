Что приготовить из лаваша: рецепт вкусны и сытных трубочек за 3 минуты

Лаваш – лучшая основа для вкусных, сытных трубочек с разными начинками, а также запеканок. Еще из лаваша можно сделать торт, например, "Наполеон".

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром.

Ингредиенты:

лаваш

сыр твердый

зелень

помидоры

специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень, помидоры, специи.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

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