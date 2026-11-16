Что приготовить из лаваша: рецепт вкусны и сытных трубочек за 3 минуты
Лаваш – лучшая основа для вкусных, сытных трубочек с разными начинками, а также запеканок. Еще из лаваша можно сделать торт, например, "Наполеон".
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр твердый
- зелень
- помидоры
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень, помидоры, специи.
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2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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