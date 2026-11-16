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Что приготовить из лаваша: рецепт вкусны и сытных трубочек за 3 минуты

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Трубочки из лаваша
Что приготовить из лаваша: рецепт вкусны и сытных трубочек за 3 минуты. Источник: Сгенерировано ИИ ("Обозреватель")

Лаваш – лучшая основа для вкусных, сытных трубочек с разными начинками, а также запеканок. Еще из лаваша можно сделать торт, например, "Наполеон".

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусны и сытных трубочек за 3 минуты

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром. 

Ингредиенты: 

  • лаваш 
  • сыр твердый 
  • зелень 
  • помидоры 
  • специи

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень, помидоры, специи.

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Начинка для блюда

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусны и сытных трубочек за 3 минуты

Готовое блюдо

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