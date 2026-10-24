Что приготовить из лаваша: рецепт блюда на любой случай

Лаваш – очень простой и при этом универсальный продукт, который может быть основой для многих блюд, особенно – выпечки и закусок.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и помидорами.

Ингредиент:

лаваш

сыр

помидоры

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень, помидоры.

2. Выложите на лаваш, сверните и обжарьте.

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