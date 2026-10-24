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Что приготовить из лаваша: рецепт блюда на любой случай

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
15
Рецепт блюда
Что приготовить из лаваша: рецепт блюда на любой случай. Источник: pexels.com

Лаваш – очень простой и при этом универсальный продукт, который может быть основой для многих блюд, особенно – выпечки и закусок. 

Что приготовить из лаваша: рецепт блюда на любой случай

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и помидорами. 

Ингредиент:

  • лаваш
  • сыр 
  • помидоры 
  • зелень 

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень, помидоры.

Что приготовить из лаваша: рецепт блюда на любой случай

Начинка для закуски

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2. Выложите на лаваш, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт блюда на любой случай

Готовое блюдо

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