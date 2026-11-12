Что приготовить из лаваша и одного яйца: делимся рецептом очень вкусного блюда для перекуса

Лаваш – универсальная основа для приготовления вкусных, сытных блюд, среди которых пицца, трубочки с разными начинками, пироги и даже "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша, с яйцом, сыром, тунцом, зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

яйцо

сливочный сыр

листья салата

тунец

соль, перец

Способ приготовления:

1. Взбейте яйцо с солью, вылейте на сковороду, сверху лаваш и дайте прихватиться.

2. Переверните, смажьте сверху сыром, сверху добавьте зелень, тунец, авокадо, перец.

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