Что приготовить из лаваша и одного яйца: делимся рецептом очень вкусного блюда для перекуса
Лаваш – универсальная основа для приготовления вкусных, сытных блюд, среди которых пицца, трубочки с разными начинками, пироги и даже "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша, с яйцом, сыром, тунцом, зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- яйцо
- сливочный сыр
- листья салата
- тунец
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Взбейте яйцо с солью, вылейте на сковороду, сверху лаваш и дайте прихватиться.
Читайте также
2. Переверните, смажьте сверху сыром, сверху добавьте зелень, тунец, авокадо, перец.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий