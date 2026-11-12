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Что приготовить из лаваша и одного яйца: делимся рецептом очень вкусного блюда для перекуса

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
2,0 т.
Что приготовить из лаваша и одного яйца: делимся рецептом очень вкусного блюда для перекуса
Лаваш с начинкой для перекуса. Источник: Создано с помощью ИИ

Лаваш – универсальная основа для приготовления вкусных, сытных блюд, среди которых пицца, трубочки с разными начинками, пироги и даже "Наполеон".

Что приготовить из лаваша и одного яйца: делимся рецептом очень вкусного блюда для перекуса

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша, с яйцом, сыром, тунцом, зеленью.

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • яйцо
  • сливочный сыр
  • листья салата
  • тунец
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйцо с солью, вылейте на сковороду, сверху лаваш и дайте прихватиться.

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Что приготовить из лаваша и одного яйца: делимся рецептом очень вкусного блюда для перекуса

Лаваш с яйцом

2. Переверните, смажьте сверху сыром, сверху добавьте зелень, тунец, авокадо, перец.

Что приготовить из лаваша и одного яйца: делимся рецептом очень вкусного блюда для перекуса

Готовая закуска

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