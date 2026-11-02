Что приготовить из лаваша за 3 минуты: рецепт хрустящих трубочек с сырной начинкой
Самый простой и универсальный продукт для приготовления вкусных запеканок, закусок, пиццы, трубочек с разными начинками – лаваш. Стоит отметить, что его можно приготовить из муки и воды в домашних условиях.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих и сытных трубочек из лаваша, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень, перемешайте.
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2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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