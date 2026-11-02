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Что приготовить из лаваша за 3 минуты: рецепт хрустящих трубочек с сырной начинкой

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
138
Рецепт блюда
Что приготовить из лаваша за 3 минуты: рецепт хрустящих трубочек с сырной начинкой. Источник: pexels.com

Самый простой и универсальный продукт для приготовления вкусных запеканок, закусок, пиццы, трубочек с разными начинками – лаваш. Стоит отметить, что его можно приготовить из муки и воды в домашних условиях.

Что приготовить из лаваша за 3 минуты: рецепт хрустящих трубочек с сырной начинкой

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих и сытных трубочек из лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • сыр любой
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень, перемешайте.

Что приготовить из лаваша за 3 минуты: рецепт хрустящих трубочек с сырной начинкой

Приготовление блюда

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2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша за 3 минуты: рецепт хрустящих трубочек с сырной начинкой

Готовое блюдо

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