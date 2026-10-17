Что приготовить из печени: румяные оладьи с овощной зажаркой

Оладьи из рубленной печени с морковью и луком можно приготовить из обычных продуктов примерно за 30 минут. В отличие от классического варианта, печень для этого блюда не перемалывают, а нарезают небольшими кусочками. К ней добавляют обжаренные овощи, яйцо, сметану и муку, чтобы масса держала форму во время жарки.

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Идея приготовления домашних печеночных оладий опубликована на странице svitlana foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

Печень – 500 г

Морковь – 150 г

Лук – 150 г

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 1,5 ст.л. (примерно 30 г)

Мука – 3 ст.л. (примерно 45 г)

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Очистите печень от пленок и жилок, при необходимости промойте и просушите бумажным полотенцем.

2. Нарежьте небольшими кусочками. Не измельчайте ее, ведь именно благодаря нарезке оладьи приобретут рубленую текстуру.

3. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости, после чего немного остудите.

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4. В миске смешайте нарезанную печень, овощную зажарку, яйцо, сметану и муку. Добавьте соль и черный перец по вкусу.

5. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Масса должна быть достаточно густой, чтобы ее можно было выкладывать на сковороду ложкой.

6. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте печеночную смесь небольшими порциями, формируя оладьи.

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7. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до появления румяной корочки и полной готовности внутри. Не делайте огонь слишком сильным, чтобы оладьи успели прожариться внутри.

8. Готовые оладьи выложите на тарелку. По желанию подавайте со сметаной, свежей зеленью или любимым соусом.

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