Что приготовить из печени и фарша: рецепт аппетитных котлет на сковороде

Печень можно использовать не только для паштетов и подливок, но и для приготовления необычных котлет. Если смешать ее с мясным фаршем, луком, яйцами и манкой, получится блюдо, которое разнообразит привычное домашнее меню. Ингредиенты нужно измельчить, смешать и обжарить на сковороде до готовности. Такой рецепт не требует сложных кулинарных навыков и подходит для обеда или ужина.

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Идея приготовления вкусных печеночно-мясных котлет опубликована на странице danilchenko 77 в Instagram.

Ингредиенты:

Печень – 600 г

Мясной фарш – 400 г

Лук – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Манная крупа – 3 ст.л.

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Печень промойте, при необходимости очистите от пленок и прожилок. Измельчите ее с помощью мясорубки или блендера.

2. Лук очистите и мелко нарежьте или измельчите вместе с печенью.

3. Добавьте мясной фарш, яйца, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешайте смесь до однородности.

4. Всыпьте манную крупу и еще раз перемешайте. Оставьте массу на 10-15 минут, чтобы крупа впитала часть влаги и смесь стала гуще.

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5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте печеночно-мясную массу ложкой, формируя котлеты.

6. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности внутри. При необходимости убавьте огонь и накройте сковороду крышкой, чтобы котлеты равномерно прожарились.

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