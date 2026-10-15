Что приготовить из печени и фарша: рецепт аппетитных котлет на сковороде
Печень можно использовать не только для паштетов и подливок, но и для приготовления необычных котлет. Если смешать ее с мясным фаршем, луком, яйцами и манкой, получится блюдо, которое разнообразит привычное домашнее меню. Ингредиенты нужно измельчить, смешать и обжарить на сковороде до готовности. Такой рецепт не требует сложных кулинарных навыков и подходит для обеда или ужина.
Идея приготовления вкусных печеночно-мясных котлет опубликована на странице danilchenko 77 в Instagram.
Ингредиенты:
- Печень – 600 г
- Мясной фарш – 400 г
- Лук – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Манная крупа – 3 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Печень промойте, при необходимости очистите от пленок и прожилок. Измельчите ее с помощью мясорубки или блендера.
2. Лук очистите и мелко нарежьте или измельчите вместе с печенью.
3. Добавьте мясной фарш, яйца, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешайте смесь до однородности.
4. Всыпьте манную крупу и еще раз перемешайте. Оставьте массу на 10-15 минут, чтобы крупа впитала часть влаги и смесь стала гуще.
5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте печеночно-мясную массу ложкой, формируя котлеты.
6. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности внутри. При необходимости убавьте огонь и накройте сковороду крышкой, чтобы котлеты равномерно прожарились.
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