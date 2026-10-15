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Что приготовить из печени и фарша: рецепт аппетитных котлет на сковороде

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
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Что приготовить из печени и фарша: рецепт аппетитных котлет на сковороде
Как приготовить вкусные печеночные котлеты. Источник: freepik.com

Печень можно использовать не только для паштетов и подливок, но и для приготовления необычных котлет. Если смешать ее с мясным фаршем, луком, яйцами и манкой, получится блюдо, которое разнообразит привычное домашнее меню. Ингредиенты нужно измельчить, смешать и обжарить на сковороде до готовности. Такой рецепт не требует сложных кулинарных навыков и подходит для обеда или ужина.

Идея приготовления вкусных печеночно-мясных котлет опубликована на странице danilchenko 77 в Instagram.

Что приготовить из печени и фарша: рецепт аппетитных котлет на сковороде

Рецепт печеночных котлет. Источник: Скриншот поста на странице danilchenko 77 в Instagram

Ингредиенты:

  • Печень – 600 г
  • Мясной фарш – 400 г
  • Лук – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Манная крупа – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Масло – для жарки

Способ приготовления:

Что приготовить из печени и фарша: рецепт аппетитных котлет на сковороде

Готовим мясную массу. Источник: Скриншот поста на странице danilchenko 77 в Instagram

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1. Печень промойте, при необходимости очистите от пленок и прожилок. Измельчите ее с помощью мясорубки или блендера.

2. Лук очистите и мелко нарежьте или измельчите вместе с печенью.

Что приготовить из печени и фарша: рецепт аппетитных котлет на сковороде

Обжариваем котлеты. Источник: Скриншот поста на странице danilchenko 77 в Instagram

3. Добавьте мясной фарш, яйца, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешайте смесь до однородности.

4. Всыпьте манную крупу и еще раз перемешайте. Оставьте массу на 10-15 минут, чтобы крупа впитала часть влаги и смесь стала гуще.

Что приготовить из печени и фарша: рецепт аппетитных котлет на сковороде

Готовые котлеты. Источник: Скриншот поста на странице danilchenko 77 в Instagram

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте печеночно-мясную массу ложкой, формируя котлеты.

6. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности внутри. При необходимости убавьте огонь и накройте сковороду крышкой, чтобы котлеты равномерно прожарились.

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