Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой

Если заранее отварить свеклу, приготовление салата займет всего несколько минут. Для блюда понадобятся фета, фиолетовый лук, свежая петрушка и заправка из оливкового масла и дижонской горчицы. Сладковатая свекла хорошо сочетается с солоноватым сыром, а лук добавляет легкую остроту. Такой салат можно подать как самостоятельное блюдо или дополнение к обеду или ужину.

Видео дня

Идея приготовления вкусного салата со свеклой и фетой опубликована на странице diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Вареная свекла – 2 шт.

Сыр фета – 100 г

Петрушка – по вкусу

Фиолетовый лук – по вкусу

Оливковое масло – для заправки

Дижонская горчица – для заправки

Способ приготовления:

1. Заранее отварите свеклу до готовности и полностью остудите. Очистите ее от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.

2. Нарежьте фету кубиками примерно такого же размера. Фиолетовый лук очистите и мелко нарежьте, а петрушку промойте, обсушите и измельчите.

3. Переложите свеклу, фету, лук и петрушку в салатник. Старайтесь перемешивать осторожно, чтобы сыр не раскрошился.

РЕКЛАМА

4. Для заправки смешайте оливковое масло с дижонской горчицей. Количество ингредиентов регулируйте по вкусу.

5. Полейте салат заправкой и осторожно перемешайте. По желанию добавьте немного черного молотого перца и сразу подавайте к столу.

Главные истории дня

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.