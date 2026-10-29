Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой
Если заранее отварить свеклу, приготовление салата займет всего несколько минут. Для блюда понадобятся фета, фиолетовый лук, свежая петрушка и заправка из оливкового масла и дижонской горчицы. Сладковатая свекла хорошо сочетается с солоноватым сыром, а лук добавляет легкую остроту. Такой салат можно подать как самостоятельное блюдо или дополнение к обеду или ужину.
Идея приготовления вкусного салата со свеклой и фетой опубликована на странице diali cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- Вареная свекла – 2 шт.
- Сыр фета – 100 г
- Петрушка – по вкусу
- Фиолетовый лук – по вкусу
- Оливковое масло – для заправки
- Дижонская горчица – для заправки
Способ приготовления:
1. Заранее отварите свеклу до готовности и полностью остудите. Очистите ее от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.
2. Нарежьте фету кубиками примерно такого же размера. Фиолетовый лук очистите и мелко нарежьте, а петрушку промойте, обсушите и измельчите.
3. Переложите свеклу, фету, лук и петрушку в салатник. Старайтесь перемешивать осторожно, чтобы сыр не раскрошился.
4. Для заправки смешайте оливковое масло с дижонской горчицей. Количество ингредиентов регулируйте по вкусу.
5. Полейте салат заправкой и осторожно перемешайте. По желанию добавьте немного черного молотого перца и сразу подавайте к столу.
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