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Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
117
Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой
Рецепт вкусного салата с фетой и свеклой. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если заранее отварить свеклу, приготовление салата займет всего несколько минут. Для блюда понадобятся фета, фиолетовый лук, свежая петрушка и заправка из оливкового масла и дижонской горчицы. Сладковатая свекла хорошо сочетается с солоноватым сыром, а лук добавляет легкую остроту. Такой салат можно подать как самостоятельное блюдо или дополнение к обеду или ужину.

Идея приготовления вкусного салата со свеклой и фетой опубликована на странице diali cooking в Instagram.

Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой

Рецепт салата с фетой и свеклой. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

Ингредиенты:

  • Вареная свекла – 2 шт.
  • Сыр фета – 100 г
  • Петрушка – по вкусу
  • Фиолетовый лук – по вкусу
  • Оливковое масло – для заправки
  • Дижонская горчица – для заправки

Способ приготовления:

Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой

Нарезаем свеклу. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

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1. Заранее отварите свеклу до готовности и полностью остудите. Очистите ее от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.

2. Нарежьте фету кубиками примерно такого же размера. Фиолетовый лук очистите и мелко нарежьте, а петрушку промойте, обсушите и измельчите.

Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой

Нарезаем фету. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

3. Переложите свеклу, фету, лук и петрушку в салатник. Старайтесь перемешивать осторожно, чтобы сыр не раскрошился.

Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой

Все соединяем в миске. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

4. Для заправки смешайте оливковое масло с дижонской горчицей. Количество ингредиентов регулируйте по вкусу.

Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой

Добавляем заправку. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

5. Полейте салат заправкой и осторожно перемешайте. По желанию добавьте немного черного молотого перца и сразу подавайте к столу.

Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой

Все перемешиваем. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

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