Что приготовить из яблок на завтрак: рецепт мягких оладий на кефире
Яблочные оладьи на кефире получаются мягкими, пышными и обладают приятным фруктовым ароматом. Для приготовления понадобятся обычные продукты: яйца, мука, кефир и свежие яблоки. Фрукты можно нарезать небольшими кубиками или натереть на терке, а для дополнительного аромата добавить немного корицы. Такие оладьи вкусно подавать теплыми со сметаной, медом или любимым вареньем.
Идея приготовления яблочных оладий опубликована на странице yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- Яблоки – 2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Кефир – 250 мл
- Мука – 200 г
- Сахар – 2 ст.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Соль – щепотка
- Корица – по желанию
- Масло – для жарки
Способ приготовления:
1. В глубокой миске соедините яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте венчиком до однородности.
2. Влейте кефир комнатной температуры и снова перемешайте.
3. В отдельной посуде смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к яично-кефирной смеси. Замесите густое тесто без комочков.
4. Удалите у яблок сердцевину и нарежьте их небольшими кубиками или натрите на крупной терке.
5. Добавьте яблоки в тесто. По желанию добавьте немного корицы и осторожно перемешайте.
6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя небольшие оладьи.
7. Жарьте на небольшом огне под крышкой примерно 2-3 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки и готовности внутри.
8. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
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