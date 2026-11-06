Что приготовить из яблок на завтрак: рецепт мягких оладий на кефире

Яблочные оладьи на кефире получаются мягкими, пышными и обладают приятным фруктовым ароматом. Для приготовления понадобятся обычные продукты: яйца, мука, кефир и свежие яблоки. Фрукты можно нарезать небольшими кубиками или натереть на терке, а для дополнительного аромата добавить немного корицы. Такие оладьи вкусно подавать теплыми со сметаной, медом или любимым вареньем.

Идея приготовления яблочных оладий опубликована на странице yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

Яблоки – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Кефир – 250 мл

Мука – 200 г

Сахар – 2 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Соль – щепотка

Корица – по желанию

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соедините яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте венчиком до однородности.

2. Влейте кефир комнатной температуры и снова перемешайте.

3. В отдельной посуде смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к яично-кефирной смеси. Замесите густое тесто без комочков.

4. Удалите у яблок сердцевину и нарежьте их небольшими кубиками или натрите на крупной терке.

5. Добавьте яблоки в тесто. По желанию добавьте немного корицы и осторожно перемешайте.

6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя небольшие оладьи.

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7. Жарьте на небольшом огне под крышкой примерно 2-3 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки и готовности внутри.

8. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

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