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Что приготовить из яблок на завтрак: рецепт мягких оладий на кефире

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
7,3 т.
Что приготовить из яблок на завтрак: рецепт мягких оладий на кефире
Рецепт нежных яблочных оладий. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Яблочные оладьи на кефире получаются мягкими, пышными и обладают приятным фруктовым ароматом. Для приготовления понадобятся обычные продукты: яйца, мука, кефир и свежие яблоки. Фрукты можно нарезать небольшими кубиками или натереть на терке, а для дополнительного аромата добавить немного корицы. Такие оладьи вкусно подавать теплыми со сметаной, медом или любимым вареньем.

Идея приготовления яблочных оладий опубликована на странице yuliia.senych в Instagram.

Что приготовить из яблок на завтрак: рецепт мягких оладий на кефире

Рецепт яблочных оладий. Источник: Скриншот поста на странице yuliia.senych в Instagram

Ингредиенты:

  • Яблоки – 2 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Кефир – 250 мл
  • Мука – 200 г
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Соль – щепотка
  • Корица – по желанию
  • Масло – для жарки

Способ приготовления:

Что приготовить из яблок на завтрак: рецепт мягких оладий на кефире

Чистим яблоки. Источник: Скриншот поста на странице yuliia.senych в Instagram

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1. В глубокой миске соедините яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте венчиком до однородности.

2. Влейте кефир комнатной температуры и снова перемешайте.

Что приготовить из яблок на завтрак: рецепт мягких оладий на кефире

Готовим яблочное тесто. Источник: Скриншот поста на странице yuliia.senych в Instagram

3. В отдельной посуде смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к яично-кефирной смеси. Замесите густое тесто без комочков.

4. Удалите у яблок сердцевину и нарежьте их небольшими кубиками или натрите на крупной терке.

Что приготовить из яблок на завтрак: рецепт мягких оладий на кефире

Выкладываем тесто на сковороду. Источник: Скриншот поста на странице yuliia.senych в Instagram

5. Добавьте яблоки в тесто. По желанию добавьте немного корицы и осторожно перемешайте.

6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя небольшие оладьи.

Что приготовить из яблок на завтрак: рецепт мягких оладий на кефире

Жарим оладьи. Источник: Скриншот поста на странице yuliia.senych в Instagram

7. Жарьте на небольшом огне под крышкой примерно 2-3 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки и готовности внутри.

8. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

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