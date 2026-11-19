Сливочная паста с курицей, грибами и овощами – сытное блюдо, для которого не нужны сложные кулинарные навыки. Спагетти сочетают с шампиньонами, болгарским перцем и соусом на основе сливок и крем-сыра. Куриное филе отдельно запекают со специями, а перед подачей нарезают и выкладывают к пасте. Завершают блюдо тертым пармезаном и хлопьями чили.

Идея приготовления нежной сливочной пасты с курицей, грибами и овощами опубликована на странице daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

Спагетти – 250 г

Куриное филе – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика

Болгарский перец – 1-2 шт.

Шампиньоны – 200 г

Сливки – 200 мл.

Сливочный сыр – 2-3 ст.л.

Сливочное масло – 20 г

Масло – для жарки и маринования

Пармезан – по вкусу

Соль, перец, копченая паприка, сушеный чеснок и универсальная приправа с травами – по вкусу

Хлопья чили – для подачи

Способ приготовления:

1. Куриное филе натрите солью, перцем, копченой паприкой и сушеным чесноком. Добавьте немного масла и хорошо распределите специи по мясу.

2. Выложите филе на пергамент и запекайте в аэрогриле при температуре 200 °C примерно 20-22 минуты. Затем заверните мясо в фольгу и оставьте на 10-15 минут, чтобы оно отдохнуло.

3. Спагетти отварите в подсоленной кипящей воде до состояния аль денте. Перед тем как слить воду, отберите небольшое количество отвара для соуса.

4. Лук нарежьте небольшими кусочками, чеснок измельчите. На сковороде разогрейте немного масла и сливочное масло, обжарьте лук с чесноком до мягкости.

5. Болгарский перец нарежьте соломкой, шампиньоны – пластинками. Добавьте овощи и грибы к луку, приправьте солью, перцем, копченой паприкой, сушеным чесноком и смесью трав. Готовьте, пока овощи и шампиньоны не станут мягкими.

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6. Влейте сливки, добавьте крем-сыр и немного воды, в которой варились спагетти. Перемешайте, чтобы сыр растворился, а соус стал однородным. При необходимости добавьте еще немного отвара, регулируя густоту.

7. Переложите спагетти на сковороду и хорошо перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл макароны.

8. Куриное филе нарежьте ломтиками и выложите к пасте или подайте рядом. Перед подачей посыпьте блюдо тертым пармезаном и хлопьями чили.

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