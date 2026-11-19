Что приготовить из спагетти и куриного филе: сытная паста с овощами
Сливочная паста с курицей, грибами и овощами – сытное блюдо, для которого не нужны сложные кулинарные навыки. Спагетти сочетают с шампиньонами, болгарским перцем и соусом на основе сливок и крем-сыра. Куриное филе отдельно запекают со специями, а перед подачей нарезают и выкладывают к пасте. Завершают блюдо тертым пармезаном и хлопьями чили.
Идея приготовления нежной сливочной пасты с курицей, грибами и овощами опубликована на странице daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- Спагетти – 250 г
- Куриное филе – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Болгарский перец – 1-2 шт.
- Шампиньоны – 200 г
- Сливки – 200 мл.
- Сливочный сыр – 2-3 ст.л.
- Сливочное масло – 20 г
- Масло – для жарки и маринования
- Пармезан – по вкусу
- Соль, перец, копченая паприка, сушеный чеснок и универсальная приправа с травами – по вкусу
- Хлопья чили – для подачи
Способ приготовления:
1. Куриное филе натрите солью, перцем, копченой паприкой и сушеным чесноком. Добавьте немного масла и хорошо распределите специи по мясу.
2. Выложите филе на пергамент и запекайте в аэрогриле при температуре 200 °C примерно 20-22 минуты. Затем заверните мясо в фольгу и оставьте на 10-15 минут, чтобы оно отдохнуло.
3. Спагетти отварите в подсоленной кипящей воде до состояния аль денте. Перед тем как слить воду, отберите небольшое количество отвара для соуса.
4. Лук нарежьте небольшими кусочками, чеснок измельчите. На сковороде разогрейте немного масла и сливочное масло, обжарьте лук с чесноком до мягкости.
5. Болгарский перец нарежьте соломкой, шампиньоны – пластинками. Добавьте овощи и грибы к луку, приправьте солью, перцем, копченой паприкой, сушеным чесноком и смесью трав. Готовьте, пока овощи и шампиньоны не станут мягкими.
6. Влейте сливки, добавьте крем-сыр и немного воды, в которой варились спагетти. Перемешайте, чтобы сыр растворился, а соус стал однородным. При необходимости добавьте еще немного отвара, регулируя густоту.
7. Переложите спагетти на сковороду и хорошо перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл макароны.
8. Куриное филе нарежьте ломтиками и выложите к пасте или подайте рядом. Перед подачей посыпьте блюдо тертым пармезаном и хлопьями чили.
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