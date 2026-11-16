Что сделать, чтобы масло не брызгало во время жарки: простой кухонный секрет

Во время жарки горячее масло иногда разлетается за пределы сковороды, загрязняет плиту и может вызвать ожоги. Часто хозяйки пытаются решить эту проблему, добавляя в масло соль или муку, но такие хитрости не устраняют основную причину брызг. На самом деле достаточно обратить внимание на одну деталь перед началом приготовления – влагу на продуктах и посуде.

Редакция FoodOboz расскажет, что сделать, чтобы масло на сковороде не брызгало.\

Почему горячее масло начинает брызгать

Чаще всего причина заключается в воде, которая попадает на раскаленную сковороду. Она может оставаться на вымытых овощах, мясе, рыбе или появляться после размораживания продуктов. Даже несколько капель на поверхности сковороды способны вызвать интенсивное разбрызгивание.

Когда вода соприкасается с горячим маслом, она быстро превращается в пар. Пар расширяется и выталкивает капли жира наружу. Именно поэтому масло начинает характерно потрескивать и разлетаться вокруг.

Как предотвратить брызги перед жаркой

Самый простой способ – убрать лишнюю влагу еще до того, как продукты попадут на сковороду. Для этого соблюдайте несколько правил:

Просушивайте продукты. После мытья промокните овощи, мясо или рыбу бумажным полотенцем. Особенно тщательно это стоит делать с размороженными продуктами.

Проверяйте сковороду. После мытья на ее поверхности не должно оставаться капель воды. Сначала полностью высушите посуду и только потом наливайте масло.

Не выкладывайте продукты поспешно. Если на них есть маринад или жидкость, дайте лишнему стечь. Это также поможет уменьшить количество брызг.

Помогают ли соль и мука

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В некоторых кулинарных советах рекомендуют насыпать на сковороду немного соли или муки перед жаркой. Однако этот прием не устраняет главную причину разбрызгивания – контакт воды с горячим маслом.

Поэтому лучше не экспериментировать с дополнительными ингредиентами, а просто тщательно просушивать продукты и посуду. Это гораздо практичнее и не влияет на вкус блюда.

Чем накрыть сковороду, чтобы жир не разлетался

Обычная крышка не всегда подходит для жарки. Под ней скапливается пар, который конденсируется на внутренней поверхности и может каплями возвращаться в горячее масло.

Более удобный вариант – специальный сетчатый экран от брызг. Он задерживает капли жира, но позволяет пару выходить наружу.

И еще одно важное правило безопасности: если масло на сковороде загорелось, ни в коем случае не пытайтесь потушить его водой. Если это безопасно, выключите нагрев и накройте посуду металлической крышкой, не перемещая ее. Если огонь быстро распространяется, покиньте помещение и вызовите спасателей.

Итак, чтобы во время жарки масло не разлеталось по кухне, достаточно выработать простую привычку: перед приготовлением удалять влагу с продуктов и проверять, полностью ли сухая сковорода.

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