Что сделать, чтобы масло не брызгало во время жарки: простой кухонный секрет

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояПовреждены дорожное полотно и арка: первые спутниковые фото и видео последствий атаки на Крымский мостПовреждены дорожное полотно и арка: первые спутниковые фото и видео последствий атаки на Крымский мостБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаОтключения света в Украине. ИллюстрацияСитуация со светом ухудшилась: экстренные отключения распространяются по областям Украины"В городе невозможно выйти на улицу. Мы уедем": жена легендарного футболиста рассказала о трудностях в Италии"В городе невозможно выйти на улицу. Мы уедем": жена легендарного футболиста рассказала о трудностях в Италии"С любовью, будущая свекровь": Шэрон Стоун публично обратилась к невестке-украинке"С любовью, будущая свекровь": Шэрон Стоун публично обратилась к невестке-украинке"Он хочет, чтобы война закончилась": Трамп заявил, что Путин отступает в отношении Украины. Видео"Он хочет, чтобы война закончилась": Трамп заявил, что Путин отступает в отношении Украины. ВидеоЭнергетики ДТЭК за неделю восстановили электроснабжение для более 1,1 млн семей в четырех областяхЭнергетики ДТЭК за неделю восстановили электроснабжение для более 1,1 млн семей в четырех областях"Нужно больше импульса": Зеленский озвучил ожидания от следующей встречи в формате "Рамштайн""Нужно больше импульса": Зеленский озвучил ожидания от следующей встречи в формате "Рамштайн"Киев преодолевает ужасные испытания войны: Кличко встретился в столице с делегацией Американского совета по внешней политикеКиев преодолевает ужасные испытания войны: Кличко встретился в столице с делегацией Американского совета по внешней политике
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Что сделать, чтобы масло не брызгало во время жарки: простой кухонный секрет

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
1,4 т.
Что сделать, чтобы масло не брызгало во время жарки: простой кухонный секрет
Что сделать, чтобы масло на сковороде не брызгало. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Во время жарки горячее масло иногда разлетается за пределы сковороды, загрязняет плиту и может вызвать ожоги. Часто хозяйки пытаются решить эту проблему, добавляя в масло соль или муку, но такие хитрости не устраняют основную причину брызг. На самом деле достаточно обратить внимание на одну деталь перед началом приготовления – влагу на продуктах и посуде.

Редакция FoodOboz расскажет, что сделать, чтобы масло на сковороде не брызгало.\

Что сделать, чтобы масло не брызгало во время жарки: простой кухонный секрет

Как правильно жарить, чтобы масло не брызгало. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Почему горячее масло начинает брызгать

Чаще всего причина заключается в воде, которая попадает на раскаленную сковороду. Она может оставаться на вымытых овощах, мясе, рыбе или появляться после размораживания продуктов. Даже несколько капель на поверхности сковороды способны вызвать интенсивное разбрызгивание.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
21,4 т.
Киевский торт без выпечки: рецепт самого вкусного десерта по-новому
21,4 т.
Киевский торт без выпечки: рецепт самого вкусного десерта по-новому
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
12,1 т.
Что приготовить из свеклы: бюджетный салат с квашеными огурцами и луком
12,1 т.
Что приготовить из свеклы: бюджетный салат с квашеными огурцами и луком
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
2,0 т.
Закуска из крабовых палочек "Рафаэлло": делимся простым рецептом
2,0 т.
Закуска из крабовых палочек "Рафаэлло": делимся простым рецептом

Когда вода соприкасается с горячим маслом, она быстро превращается в пар. Пар расширяется и выталкивает капли жира наружу. Именно поэтому масло начинает характерно потрескивать и разлетаться вокруг.

Как предотвратить брызги перед жаркой

Что сделать, чтобы масло не брызгало во время жарки: простой кухонный секрет

Убираем из продуктов лишнюю влагу. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Самый простой способ – убрать лишнюю влагу еще до того, как продукты попадут на сковороду. Для этого соблюдайте несколько правил:

Просушивайте продукты. После мытья промокните овощи, мясо или рыбу бумажным полотенцем. Особенно тщательно это стоит делать с размороженными продуктами.

Проверяйте сковороду. После мытья на ее поверхности не должно оставаться капель воды. Сначала полностью высушите посуду и только потом наливайте масло.

Не выкладывайте продукты поспешно. Если на них есть маринад или жидкость, дайте лишнему стечь. Это также поможет уменьшить количество брызг.

Помогают ли соль и мука

Что сделать, чтобы масло не брызгало во время жарки: простой кухонный секрет

Масло нужно наливать на сухую сковороду. Источник: Создано с помощью ИИ

В некоторых кулинарных советах рекомендуют насыпать на сковороду немного соли или муки перед жаркой. Однако этот прием не устраняет главную причину разбрызгивания – контакт воды с горячим маслом.

Поэтому лучше не экспериментировать с дополнительными ингредиентами, а просто тщательно просушивать продукты и посуду. Это гораздо практичнее и не влияет на вкус блюда.

Чем накрыть сковороду, чтобы жир не разлетался

Обычная крышка не всегда подходит для жарки. Под ней скапливается пар, который конденсируется на внутренней поверхности и может каплями возвращаться в горячее масло.

Более удобный вариант – специальный сетчатый экран от брызг. Он задерживает капли жира, но позволяет пару выходить наружу.

Что сделать, чтобы масло не брызгало во время жарки: простой кухонный секрет

Попробуйте накрыть сковородку. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

И еще одно важное правило безопасности: если масло на сковороде загорелось, ни в коем случае не пытайтесь потушить его водой. Если это безопасно, выключите нагрев и накройте посуду металлической крышкой, не перемещая ее. Если огонь быстро распространяется, покиньте помещение и вызовите спасателей.

Итак, чтобы во время жарки масло не разлеталось по кухне, достаточно выработать простую привычку: перед приготовлением удалять влагу с продуктов и проверять, полностью ли сухая сковорода.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты