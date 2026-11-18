Гречаники с фаршем – удачный способ приготовить привычную крупу по-новому. Отваренную гречку смешивают с мясом, луком, чесноком и зеленью, формируют небольшие котлеты и обжаривают до золотистой корочки. Затем их запекают в сливочно-сметанном соусе, благодаря которому блюдо получается нежным и сочным.

Идея приготовления домашних гречаников опубликована на странице vi kovall в Instagram.

Ингредиенты:

Мясной фарш – 500 г

Гречка (сухая) – 150 г

Яйцо – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Укроп – по вкусу

Соль, перец и любимые специи – по вкусу

Масло – для жарки

Для соуса:

Сливки – количество не указано

Сметана – количество не указано

Способ приготовления:

1. Гречку промойте, отварите до готовности и оставьте остывать.

2. Переложите фарш в глубокую миску. Добавьте остывшую гречку, яйцо, мелко нарезанный лук, измельченный чеснок и укроп.

3. Посолите, поперчите, добавьте специи и тщательно перемешайте массу до однородности.

4. Сформируйте небольшие гречаники. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте их с обеих сторон до золотистой корочки. До полной готовности доводить не нужно, поскольку далее они будут запекаться в духовке.

5. Переложите гречаники в форму для запекания. Отдельно смешайте сливки со сметаной и залейте полученным соусом мясные котлеты.

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6. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте примерно 20 минут, пока гречаники полностью не приготовятся.

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