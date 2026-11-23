Хурма может выглядеть спелой и мягкой, но во время еды все равно оставлять неприятное вяжущее ощущение во рту. Причина этого – танины, или дубильные вещества, содержащиеся в плодах. Если вкус фрукта кажется слишком терпким, можно попробовать простой домашний способ с горячей водой. Он не требует специальных средств и занимает около 15 минут.

Редакция FoodOboz расскажет, что нужно сделать с хурмой, чтобы она не была терпкой.

Как обработать хурму, чтобы уменьшить терпкость

Для этого понадобятся только глубокая миска или небольшая кастрюля и горячая вода. Сначала тщательно промойте плоды под проточной водой, чтобы убрать грязь с поверхности.

Переложите хурму в подготовленную емкость и залейте горячей водой. Важно, чтобы она была именно горячей, а не кипящей: кипяток для этого способа не используют. Оставьте плоды в воде на 10-15 минут.

После этого достаньте хурму, дайте ей остыть и попробуйте. Тепло может влиять на свойства танинов, поэтому фрукт иногда становится приятнее на вкус.

Исчезнет ли терпкость полностью

Стоит учитывать, что такой способ не гарантирует полного устранения терпкого привкуса. Результат зависит от сорта хурмы и степени ее зрелости. Если после замачивания фрукт все еще вяжет во рту, ему может понадобиться больше времени для созревания или размягчения.

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