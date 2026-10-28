Что сварить на обед для всей семьи: рецепт сырного супа с колбасками
Если хочется приготовить на обед сытное первое блюдо, попробуйте суп с охотничьими колбасками и плавленым сыром. Копченые колбаски придают бульону выразительный вкус, а плавленые сырки делают его нежным и кремовым. Основу супа дополняют картофель, морковь, лук и чеснок, а итальянские травы добавляют аромат. Блюдо готовится в обычной кастрюле, а перед подачей его можно посыпать свежей петрушкой.
Идея приготовления сытного супа с охотничьими колбасками на обед опубликована на странице zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- Охотничьи колбаски – 250 г
- Картофель – 3-4 шт.
- Лук – 1 большая шт.
- Морковь – 1 большая шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Плавленые сырки – 2 шт.
- Вода – 2,5 л
- Петрушка – небольшой пучок
- Масло – для жарки
- Итальянские травы – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Переложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите примерно 10 минут.
2. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Разогрейте на сковороде небольшое количество масла и обжарьте овощи несколько минут, периодически помешивая.
3. Чеснок натрите на мелкой терке или измельчите ножом. Охотничьи колбаски нарежьте тонкими кружочками. Добавьте их к овощам вместе с чесноком и жарьте еще примерно 5 минут, помешивая.
4. Переложите зажарку с колбасками в кастрюлю к картофелю. Добавьте итальянские травы и варите на слабом огне под крышкой, пока картофель не станет мягким.
5. Плавленые сырки натрите на крупной терке и добавьте в суп. Посолите по вкусу и варите еще около 2 минут, постоянно помешивая, пока сыр полностью не растворится.
6. Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте суп на 5-10 минут, чтобы вкусы соединились.
7. Петрушку мелко нарежьте и добавьте в суп перед подачей. Разлейте блюдо по тарелкам и подавайте горячим.
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