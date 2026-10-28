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Что сварить на обед для всей семьи: рецепт сырного супа с колбасками

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
90
Что сварить на обед для всей семьи: рецепт сырного супа с колбасками
Рецепт сытного супа с колбасками. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если хочется приготовить на обед сытное первое блюдо, попробуйте суп с охотничьими колбасками и плавленым сыром. Копченые колбаски придают бульону выразительный вкус, а плавленые сырки делают его нежным и кремовым. Основу супа дополняют картофель, морковь, лук и чеснок, а итальянские травы добавляют аромат. Блюдо готовится в обычной кастрюле, а перед подачей его можно посыпать свежей петрушкой.

Идея приготовления сытного супа с охотничьими колбасками на обед опубликована на странице zhuravlina cooking в Instagram.

Что сварить на обед для всей семьи: рецепт сырного супа с колбасками

Рецепт сытного супа на обед. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

Ингредиенты:

  • Охотничьи колбаски – 250 г
  • Картофель – 3-4 шт.
  • Лук – 1 большая шт.
  • Морковь – 1 большая шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Плавленые сырки – 2 шт.
  • Вода – 2,5 л
  • Петрушка – небольшой пучок
  • Масло – для жарки
  • Итальянские травы – по вкусу
  • Соль – по вкусу
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Способ приготовления:

Что сварить на обед для всей семьи: рецепт сырного супа с колбасками

Готовим зажарку. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

1. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Переложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите примерно 10 минут.

2. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Разогрейте на сковороде небольшое количество масла и обжарьте овощи несколько минут, периодически помешивая.

Что сварить на обед для всей семьи: рецепт сырного супа с колбасками

Добавляем зажарку в бульон. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

3. Чеснок натрите на мелкой терке или измельчите ножом. Охотничьи колбаски нарежьте тонкими кружочками. Добавьте их к овощам вместе с чесноком и жарьте еще примерно 5 минут, помешивая.

4. Переложите зажарку с колбасками в кастрюлю к картофелю. Добавьте итальянские травы и варите на слабом огне под крышкой, пока картофель не станет мягким.

Что сварить на обед для всей семьи: рецепт сырного супа с колбасками

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

5. Плавленые сырки натрите на крупной терке и добавьте в суп. Посолите по вкусу и варите еще около 2 минут, постоянно помешивая, пока сыр полностью не растворится.

6. Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте суп на 5-10 минут, чтобы вкусы соединились.

Что сварить на обед для всей семьи: рецепт сырного супа с колбасками

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице zhuravlina cooking в Instagram

7. Петрушку мелко нарежьте и добавьте в суп перед подачей. Разлейте блюдо по тарелкам и подавайте горячим.

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