Школьная пицца с колбасой и сыром: рецепт воздушного теста в духовке

Пушистая основа, сочная начинка и расплавленный сыр делают домашнюю школьную пиццу отличным выбором для перекуса или семейного обеда. Тесто готовят на молоке, яйцах и сливочном масле, а перед выпечкой формируют небольшие круглые основания с бортиками. Для начинки подойдут колбаса, оливки, сладкий перец и кукуруза. Из указанного количества ингредиентов получается восемь порций.

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Идея приготовления домашней пиццы из теста на молоке опубликована на странице baybariska в Instagram.

Ингредиенты для теста:

Молоко – 250 г

Сахар – 2 ст.л.

Сухие дрожжи – 8 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 550 г

Сливочное масло – 100 г

Соль – 1 ч.л.

Для начинки:

Колбаса – по вкусу

Оливки – по вкусу

Сладкий перец – по вкусу

Кукуруза – по вкусу

Твердый сыр – по вкусу

Кетчуп – 1 ст.л.

Майонез – 1 ст.л.

Растительное масло – немного для формирования теста

Способ приготовления:

1. Слегка подогрейте молоко, чтобы оно было теплым, но не горячим. Растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть.

2. Смешайте молоко, сахар, сухие дрожжи, яйца, растопленное масло и соль. Постепенно добавляйте муку и замесите тесто.

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3. Вымешивайте примерно 5-7 минут, пока тесто не станет гладким и почти не перестанет липнуть к рукам. Переложите в миску, накройте полотенцем или пленкой и оставьте в теплом месте на 60 минут. За это время тесто должно увеличиться примерно вдвое.

4. Разделите тесто на восемь одинаковых частей и сформируйте шарики. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, оставляя расстояние между заготовками. Накройте и оставьте еще на 20 минут.

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5. Нарежьте колбасу, оливки и сладкий перец. Добавьте кукурузу и тертый сыр, по желанию перемешайте начинку с кетчупом и майонезом.

6. Смешайте по одной столовой ложке кетчупа и майонеза для соуса. Слегка смажьте дно стакана растительным маслом и осторожно прижмите к нему каждый шарик теста, формируя круглое основание с бортиками. Не делайте их слишком широкими, ведь во время выпекания тесто поднимется.

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7. Смажьте основания соусом, равномерно распределите начинку и посыпьте сверху тертым сыром.

8. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 15-20 минут, пока тесто не пропечется, а сыр и бортики не приобретут золотистый цвет.

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