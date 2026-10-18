Школьная пицца с колбасой и сыром: рецепт воздушного теста в духовке
Пушистая основа, сочная начинка и расплавленный сыр делают домашнюю школьную пиццу отличным выбором для перекуса или семейного обеда. Тесто готовят на молоке, яйцах и сливочном масле, а перед выпечкой формируют небольшие круглые основания с бортиками. Для начинки подойдут колбаса, оливки, сладкий перец и кукуруза. Из указанного количества ингредиентов получается восемь порций.
Идея приготовления домашней пиццы из теста на молоке опубликована на странице baybariska в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- Молоко – 250 г
- Сахар – 2 ст.л.
- Сухие дрожжи – 8 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 550 г
- Сливочное масло – 100 г
- Соль – 1 ч.л.
Для начинки:
- Колбаса – по вкусу
- Оливки – по вкусу
- Сладкий перец – по вкусу
- Кукуруза – по вкусу
- Твердый сыр – по вкусу
- Кетчуп – 1 ст.л.
- Майонез – 1 ст.л.
- Растительное масло – немного для формирования теста
Способ приготовления:
1. Слегка подогрейте молоко, чтобы оно было теплым, но не горячим. Растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть.
2. Смешайте молоко, сахар, сухие дрожжи, яйца, растопленное масло и соль. Постепенно добавляйте муку и замесите тесто.
3. Вымешивайте примерно 5-7 минут, пока тесто не станет гладким и почти не перестанет липнуть к рукам. Переложите в миску, накройте полотенцем или пленкой и оставьте в теплом месте на 60 минут. За это время тесто должно увеличиться примерно вдвое.
4. Разделите тесто на восемь одинаковых частей и сформируйте шарики. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, оставляя расстояние между заготовками. Накройте и оставьте еще на 20 минут.
5. Нарежьте колбасу, оливки и сладкий перец. Добавьте кукурузу и тертый сыр, по желанию перемешайте начинку с кетчупом и майонезом.
6. Смешайте по одной столовой ложке кетчупа и майонеза для соуса. Слегка смажьте дно стакана растительным маслом и осторожно прижмите к нему каждый шарик теста, формируя круглое основание с бортиками. Не делайте их слишком широкими, ведь во время выпекания тесто поднимется.
7. Смажьте основания соусом, равномерно распределите начинку и посыпьте сверху тертым сыром.
8. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 15-20 минут, пока тесто не пропечется, а сыр и бортики не приобретут золотистый цвет.
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