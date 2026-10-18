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Школьная пицца с колбасой и сыром: рецепт воздушного теста в духовке

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
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Школьная пицца с колбасой и сыром: рецепт воздушного теста в духовке
Рецепт домашней пиццы. Источник: Создано с помощью ИИ

Пушистая основа, сочная начинка и расплавленный сыр делают домашнюю школьную пиццу отличным выбором для перекуса или семейного обеда. Тесто готовят на молоке, яйцах и сливочном масле, а перед выпечкой формируют небольшие круглые основания с бортиками. Для начинки подойдут колбаса, оливки, сладкий перец и кукуруза. Из указанного количества ингредиентов получается восемь порций.

Идея приготовления домашней пиццы из теста на молоке опубликована на странице baybariska в Instagram.

Школьная пицца с колбасой и сыром: рецепт воздушного теста в духовке

Рецепт домашней пиццы. Источник: Скриншот поста на странице baybariska в Instagram

Ингредиенты для теста:

  • Молоко – 250 г
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Сухие дрожжи – 8 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 550 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Соль – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Колбаса – по вкусу
  • Оливки – по вкусу
  • Сладкий перец – по вкусу
  • Кукуруза – по вкусу
  • Твердый сыр – по вкусу
  • Кетчуп – 1 ст.л.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Растительное масло – немного для формирования теста
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Способ приготовления:

Школьная пицца с колбасой и сыром: рецепт воздушного теста в духовке

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице baybariska в Instagram

1. Слегка подогрейте молоко, чтобы оно было теплым, но не горячим. Растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть.

2. Смешайте молоко, сахар, сухие дрожжи, яйца, растопленное масло и соль. Постепенно добавляйте муку и замесите тесто.

Школьная пицца с колбасой и сыром: рецепт воздушного теста в духовке

Тесто для пиццы. Источник: Скриншот поста на странице baybariska в Instagram

3. Вымешивайте примерно 5-7 минут, пока тесто не станет гладким и почти не перестанет липнуть к рукам. Переложите в миску, накройте полотенцем или пленкой и оставьте в теплом месте на 60 минут. За это время тесто должно увеличиться примерно вдвое.

4. Разделите тесто на восемь одинаковых частей и сформируйте шарики. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, оставляя расстояние между заготовками. Накройте и оставьте еще на 20 минут.

Школьная пицца с колбасой и сыром: рецепт воздушного теста в духовке

Выкладываем начинку. Источник: Скриншот поста на странице baybariska в Instagram

5. Нарежьте колбасу, оливки и сладкий перец. Добавьте кукурузу и тертый сыр, по желанию перемешайте начинку с кетчупом и майонезом.

6. Смешайте по одной столовой ложке кетчупа и майонеза для соуса. Слегка смажьте дно стакана растительным маслом и осторожно прижмите к нему каждый шарик теста, формируя круглое основание с бортиками. Не делайте их слишком широкими, ведь во время выпекания тесто поднимется.

Школьная пицца с колбасой и сыром: рецепт воздушного теста в духовке

Готовая пицца. Источник: Скриншот поста на странице baybariska в Instagram

7. Смажьте основания соусом, равномерно распределите начинку и посыпьте сверху тертым сыром.

8. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 15-20 минут, пока тесто не пропечется, а сыр и бортики не приобретут золотистый цвет.

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