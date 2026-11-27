Шоколадные кексы с нежной серединкой: простой рецепт домашней выпечки
Домашние шоколадные кексы легко приготовить из простых продуктов, которые часто есть на кухне. Благодаря какао тесто приобретает насыщенный вкус, а кусочки шоколада внутри делают выпечку особенно нежной. Кексы получаются мягкими, ароматными и хорошо подходят к чаю или кофе. При желании перед выпеканием их можно дополнительно посыпать шоколадом.
Идея приготовления домашних шоколадных кексов опубликована на странице mariya yazuk в Instagram.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 120 г
- Молоко – 100 мл.
- Масло – 80 мл.
- Мука – 150 г
- Какао – 30 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Соль – 1 щепотка
- Шоколад – 80-100 г
Способ приготовления:
1. Яйца комнатной температуры соедините с сахаром и взбейте миксером до образования легкой пены. Масса должна немного посветлеть и увеличиться в объеме.
2. Влейте молоко и масло. Перемешайте венчиком до однородности.
3. В отдельной миске смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль. При желании просейте сухие ингредиенты, чтобы избавиться от комочков.
4. Постепенно добавьте мучную смесь к жидкой массе, каждый раз перемешивая. Тесто должно получиться однородным, без сухих участков.
5. Шоколад нарежьте небольшими кусочками и добавьте в тесто. Осторожно перемешайте, чтобы они равномерно распределились.
6. Разложите тесто по формам для кексов, заполняя их примерно на две трети. При желании посыпьте сверху дополнительными кусочками шоколада.
7. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 30-40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без сырой массы.
8. Готовые кексы немного остудите в формах, а затем переложите на решетку. Подавайте к чаю или кофе.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий