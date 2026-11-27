Домашние шоколадные кексы легко приготовить из простых продуктов, которые часто есть на кухне. Благодаря какао тесто приобретает насыщенный вкус, а кусочки шоколада внутри делают выпечку особенно нежной. Кексы получаются мягкими, ароматными и хорошо подходят к чаю или кофе. При желании перед выпеканием их можно дополнительно посыпать шоколадом.

Идея приготовления домашних шоколадных кексов опубликована на странице mariya yazuk в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Сахар – 120 г

Молоко – 100 мл.

Масло – 80 мл.

Мука – 150 г

Какао – 30 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка

Шоколад – 80-100 г

Способ приготовления:

1. Яйца комнатной температуры соедините с сахаром и взбейте миксером до образования легкой пены. Масса должна немного посветлеть и увеличиться в объеме.

2. Влейте молоко и масло. Перемешайте венчиком до однородности.

3. В отдельной миске смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль. При желании просейте сухие ингредиенты, чтобы избавиться от комочков.

4. Постепенно добавьте мучную смесь к жидкой массе, каждый раз перемешивая. Тесто должно получиться однородным, без сухих участков.

5. Шоколад нарежьте небольшими кусочками и добавьте в тесто. Осторожно перемешайте, чтобы они равномерно распределились.

6. Разложите тесто по формам для кексов, заполняя их примерно на две трети. При желании посыпьте сверху дополнительными кусочками шоколада.

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7. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 30-40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без сырой массы.

8. Готовые кексы немного остудите в формах, а затем переложите на решетку. Подавайте к чаю или кофе.

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