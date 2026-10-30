Шоколадные блины ''Битое стекло'': готовим яркий десерт со сметаной и желе

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Электрическое освещение. Иллюстрация"Укрэнерго" обновило режим отключений света: объявлены графики на 31 октябряМобилизация в УкраинеДрапатый подписал приказ об усилении контроля за работой ВВК при ТЦК: что предусматриваетИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриУкраинцам следует готовиться к новому курсу доллараУкраинцам следует готовиться к новому курсу: прогноз по доллару на ближайшие дниДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаИллюстрация - АЗС в УкраинеПрогноз по бензину сбывается: что делают с ценами на украинских АЗСВ Киеве восстановили движение автомобилей по Южному мосту: есть ли ограничения. Все подробностиВ Киеве восстановили движение автомобилей по Южному мосту: есть ли ограничения. Все подробностиPatriotГосдеп США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет для Patriot на $2,1 млрдНАБУ и САП раскрыли схему на 1 млрд грн при экспорте оружияНа продаже украинского оружия украли 1,1 млрд грн: объявлено подозрение экс-руководителю госкомпанииЗеленский отправится на переговоры в Турцию: что в центре вниманияЗеленский отправится на переговоры в Турцию: что в центре внимания
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Шоколадные блины "Битое стекло": готовим яркий десерт со сметаной и желе

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
15
Шоколадные блины "Битое стекло": готовим яркий десерт со сметаной и желе
Рецепт блинов с желе. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Шоколадные блины "Битое стекло" – оригинальный десерт с нежной сметанной начинкой и яркими кусочками разноцветного желе. Тонкие блины с какао сворачивают в рулетики вместе со сладкой сметанной массой и желейными кубиками, а затем охлаждают до застывания. В разрезе десерт напоминает цветную мозаику, поэтому его можно приготовить не только для домашнего чаепития, но и к праздничному столу.

Идея приготовления блинов "Битое стекло" опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Шоколадные блины ''Битое стекло'': готовим яркий десерт со сметаной и желе

Рецепт блинов с желе. Источник: Скриншот поста на странице lilya.m.a в Instagram

Ингредиенты для шоколадных блинов:

  • Молоко – 500 мл.
  • Яйца – 3 шт.
  • Мука – 130 г
  • Какао – 30 г
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Масло – 30 мл.

Для начинки:

  • Сметана – 400 г
  • Сахарная пудра – 70 г
  • Желатин – 2 ч. л.
  • Вода – 30 мл.
  • Желе разных цветов – по вкусу
Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
1,1 т.
Густой домашний майонез из двух желтков: делимся рецептом вкусного соуса к салатам
1,1 т.
Густой домашний майонез из двух желтков: делимся рецептом вкусного соуса к салатам
OBOZ.UAOBOZ.UA
1,0 т.
Идеальное тесто для пельменей и вареников, которое не трескается: как приготовить
1,0 т.
Идеальное тесто для пельменей и вареников, которое не трескается: как приготовить
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
807
Печень с яблоками на сковороде: простой рецепт со сливочным маслом
807
Печень с яблоками на сковороде: простой рецепт со сливочным маслом

Способ приготовления:

Шоколадные блины ''Битое стекло'': готовим яркий десерт со сметаной и желе

Жарим блины. Источник: Скриншот поста на странице lilya.m.a в Instagram

1. Заранее приготовьте желе разных цветов согласно инструкции на упаковках. Дайте ему полностью застыть в холодильнике, после чего нарежьте небольшими кубиками.

2. Смешайте яйца с сахаром, добавьте молоко и масло. Отдельно соедините муку с какао, постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкую смесь и перемешайте венчиком до однородности.

Шоколадные блины ''Битое стекло'': готовим яркий десерт со сметаной и желе

Добавляем начинку. Источник: Скриншот поста на странице lilya.m.a в Instagram

3. Разогрейте сковороду и при необходимости слегка смажьте ее маслом. Наливайте небольшое количество теста и распределяйте тонким слоем. Жарьте блины с обеих сторон, после чего полностью остудите.

4. Залейте его водой и оставьте примерно на 10 минут для набухания. Затем осторожно прогрейте на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке, пока он не растворится. Не доводите до кипения.

5. Смешайте сметану с сахарной пудрой. Тонкой струйкой влейте слегка остывший растворенный желатин, постоянно помешивая.

Шоколадные блины ''Битое стекло'': готовим яркий десерт со сметаной и желе

Готовый десерт. Источник: Скриншот поста на странице lilya.m.a в Instagram

6. На каждый охлажденный блинчик нанесите сметанную начинку, разложите кусочки разноцветного желе и осторожно сверните рулетиком.

7. Выложите рулетики в форму или на поднос, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов, пока начинка полностью не застынет.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты