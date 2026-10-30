Шоколадные блины ''Битое стекло'': готовим яркий десерт со сметаной и желе

Шоколадные блины "Битое стекло" – оригинальный десерт с нежной сметанной начинкой и яркими кусочками разноцветного желе. Тонкие блины с какао сворачивают в рулетики вместе со сладкой сметанной массой и желейными кубиками, а затем охлаждают до застывания. В разрезе десерт напоминает цветную мозаику, поэтому его можно приготовить не только для домашнего чаепития, но и к праздничному столу.

Идея приготовления блинов "Битое стекло" опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты для шоколадных блинов:

Молоко – 500 мл.

Яйца – 3 шт.

Мука – 130 г

Какао – 30 г

Сахар – 3 ст.л.

Масло – 30 мл.

Для начинки:

Сметана – 400 г

Сахарная пудра – 70 г

Желатин – 2 ч. л.

Вода – 30 мл.

Желе разных цветов – по вкусу

Способ приготовления:

1. Заранее приготовьте желе разных цветов согласно инструкции на упаковках. Дайте ему полностью застыть в холодильнике, после чего нарежьте небольшими кубиками.

2. Смешайте яйца с сахаром, добавьте молоко и масло. Отдельно соедините муку с какао, постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкую смесь и перемешайте венчиком до однородности.

3. Разогрейте сковороду и при необходимости слегка смажьте ее маслом. Наливайте небольшое количество теста и распределяйте тонким слоем. Жарьте блины с обеих сторон, после чего полностью остудите.

4. Залейте его водой и оставьте примерно на 10 минут для набухания. Затем осторожно прогрейте на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке, пока он не растворится. Не доводите до кипения.

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5. Смешайте сметану с сахарной пудрой. Тонкой струйкой влейте слегка остывший растворенный желатин, постоянно помешивая.

6. На каждый охлажденный блинчик нанесите сметанную начинку, разложите кусочки разноцветного желе и осторожно сверните рулетиком.

7. Выложите рулетики в форму или на поднос, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов, пока начинка полностью не застынет.

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