Шоколадный бисквит на кефире готовится без сложных кулинарных приемов: все ингредиенты достаточно соединить в одной миске и перемешать. В результате получается ароматная выпечка с насыщенным вкусом какао. Такой бисквит можно подавать к чаю или использовать как основу для домашнего торта.

Идея приготовления нежного шоколадного бисквита на кефире опубликована на странице diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Мука – 280 г

Какао – 70 г

Сахар – 250 г

Разрыхлитель – 10 г

Сода – 1 ч.л.

Яйца – 3 шт.

Масло – 180 г

Кефир – 280 г

Способ приготовления:

1. В глубокую миску просейте муку и какао. Добавьте сахар, разрыхлитель и соду, после чего перемешайте сухие ингредиенты.

2. Вбейте яйца, влейте масло и кефир. Перемешайте все до однородности, чтобы в тесте не осталось комочков.

3. Перелейте тесто в форму для выпечки. Накройте ее сверху фольгой, чтобы поверхность бисквита не подрумянилась слишком быстро.

4. Поставьте форму в разогретую до 170 градусов духовку. Выпекайте примерно 50-60 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из середины бисквита сухой.

5. Дайте выпечке полностью остыть. По желанию заверните ее в пищевую пленку и поставьте в холодильник на несколько часов. Также бисквит можно нарезать после остывания.

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