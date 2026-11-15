Шоколадный брауни без духовки: готовим нежный десерт прямо на сковороде
Даже без духовки можно приготовить домашний шоколадный десерт. Для этого понадобится обычная сковорода с толстым дном и крышкой. Брауни получается с насыщенным шоколадным вкусом и влажной нежной серединкой. Его дополняет кофейно-карамельный соус со сливками, сливочным маслом и щепоткой соли.
Идея приготовления брауни на сковороде опубликована на странице tanyushina в Instagram.
Ингредиенты:
- Черный шоколад (55–70%) – 90 г
- Сливочное масло – 90 г
- Сахар – 90 г
- Яйца – 3 шт.
- Мука – 90 г
- Какао – 15 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Для кофейно-карамельного соуса:
- Сахар – 100 г
- Сливки (30-33%) – 100 г
- Сливочное масло – 20 г
- Молотый кофе – 2 ч.л.
- Соль – ¼ ч.л. или по вкусу
Способ приготовления:
1. Поломайте шоколад на кусочки, добавьте сливочное масло и растопите вместе на водяной бане или другим удобным способом. Перемешайте до однородности и оставьте немного остыть.
2. Соедините яйца с сахаром и перемешайте венчиком до однородной массы.
3. Влейте растопленный шоколад с маслом и снова перемешайте.
4. Добавьте муку, какао и разрыхлитель. Перемешайте, чтобы получилось однородное шоколадное тесто без комочков.
5. Сковороду диаметром 18-20 см с толстым дном смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте какао. Выложите тесто и разровняйте поверхность.
6. Накройте сковороду крышкой и готовьте брауни на минимальном огне примерно 20-30 минут. Готовность проверяйте по состоянию теста: поверхность должна схватиться, а середина остаться влажной.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий