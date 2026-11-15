Шоколадный брауни без духовки: готовим нежный десерт прямо на сковороде

Даже без духовки можно приготовить домашний шоколадный десерт. Для этого понадобится обычная сковорода с толстым дном и крышкой. Брауни получается с насыщенным шоколадным вкусом и влажной нежной серединкой. Его дополняет кофейно-карамельный соус со сливками, сливочным маслом и щепоткой соли.

Идея приготовления брауни на сковороде опубликована на странице tanyushina в Instagram.

Ингредиенты:

Черный шоколад (55–70%) – 90 г

Сливочное масло – 90 г

Сахар – 90 г

Яйца – 3 шт.

Мука – 90 г

Какао – 15 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Для кофейно-карамельного соуса:

Сахар – 100 г

Сливки (30-33%) – 100 г

Сливочное масло – 20 г

Молотый кофе – 2 ч.л.

Соль – ¼ ч.л. или по вкусу

Способ приготовления:

1. Поломайте шоколад на кусочки, добавьте сливочное масло и растопите вместе на водяной бане или другим удобным способом. Перемешайте до однородности и оставьте немного остыть.

2. Соедините яйца с сахаром и перемешайте венчиком до однородной массы.

3. Влейте растопленный шоколад с маслом и снова перемешайте.

4. Добавьте муку, какао и разрыхлитель. Перемешайте, чтобы получилось однородное шоколадное тесто без комочков.

5. Сковороду диаметром 18-20 см с толстым дном смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте какао. Выложите тесто и разровняйте поверхность.

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6. Накройте сковороду крышкой и готовьте брауни на минимальном огне примерно 20-30 минут. Готовность проверяйте по состоянию теста: поверхность должна схватиться, а середина остаться влажной.

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