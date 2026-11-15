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Шоколадный брауни без духовки: готовим нежный десерт прямо на сковороде

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
9
Шоколадный брауни без духовки: готовим нежный десерт прямо на сковороде
Рецепт брауни на сковороде. Источник: Создано с помощью ИИ

Даже без духовки можно приготовить домашний шоколадный десерт. Для этого понадобится обычная сковорода с толстым дном и крышкой. Брауни получается с насыщенным шоколадным вкусом и влажной нежной серединкой. Его дополняет кофейно-карамельный соус со сливками, сливочным маслом и щепоткой соли.

Идея приготовления брауни на сковороде опубликована на странице tanyushina в Instagram.

Шоколадный брауни без духовки: готовим нежный десерт прямо на сковороде

Рецепт брауни на сковороде. Источник: Скриншот поста на странице tanyushina в Instagram

Ингредиенты:

  • Черный шоколад (55–70%) – 90 г
  • Сливочное масло – 90 г
  • Сахар – 90 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Мука – 90 г
  • Какао – 15 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Для кофейно-карамельного соуса:

  • Сахар – 100 г
  • Сливки (30-33%) – 100 г
  • Сливочное масло – 20 г
  • Молотый кофе – 2 ч.л.
  • Соль – ¼ ч.л. или по вкусу
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Способ приготовления:

Шоколадный брауни без духовки: готовим нежный десерт прямо на сковороде

К яйцам добавляем шоколад. Источник: Скриншот поста на странице tanyushina в Instagram

1. Поломайте шоколад на кусочки, добавьте сливочное масло и растопите вместе на водяной бане или другим удобным способом. Перемешайте до однородности и оставьте немного остыть.

2. Соедините яйца с сахаром и перемешайте венчиком до однородной массы.

Шоколадный брауни без духовки: готовим нежный десерт прямо на сковороде

Добавляем муку. Источник: Скриншот поста на странице tanyushina в Instagram

3. Влейте растопленный шоколад с маслом и снова перемешайте.

4. Добавьте муку, какао и разрыхлитель. Перемешайте, чтобы получилось однородное шоколадное тесто без комочков.

Шоколадный брауни без духовки: готовим нежный десерт прямо на сковороде

Ставим десерт на плиту. Источник: Скриншот поста на странице tanyushina в Instagram

5. Сковороду диаметром 18-20 см с толстым дном смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте какао. Выложите тесто и разровняйте поверхность.

Шоколадный брауни без духовки: готовим нежный десерт прямо на сковороде

Готовый десерт. Источник: Скриншот поста на странице tanyushina в Instagram

6. Накройте сковороду крышкой и готовьте брауни на минимальном огне примерно 20-30 минут. Готовность проверяйте по состоянию теста: поверхность должна схватиться, а середина остаться влажной.

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