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Шоколадный десерт к чаю: готовим нежные пирожные с какао

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
54
Шоколадный десерт к чаю: готовим нежные пирожные с какао
Рецепт шоколадного десерта к чаю. Источник: Создано с помощью ИИ

Шоколадные пирожные – простой домашний десерт с насыщенным вкусом какао и нежной влажной текстурой. Особенность рецепта заключается в том, что часть молочно-шоколадной смеси оставляют для заливки, а остальное добавляют в тесто. После выпекания готовый корж пропитывают этой смесью и оставляют в выключенной духовке на несколько часов или на ночь. Для приготовления понадобятся обычные продукты, которые легко найти на кухне.

Идея приготовления шоколадных пирожных к чаю опубликована на странице vita foodblog в Instagram.

Шоколадный десерт к чаю: готовим нежные пирожные с какао

Рецепт шоколадных пирожных. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

Ингредиенты:

  • Молоко – 250 мл.
  • Масло – 250 мл.
  • Сахар – 200 г
  • Какао – 2-4 ст. л. (в зависимости от насыщенности порошка)
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 1 стакан
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Шоколадный десерт к чаю: готовим нежные пирожные с какао

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

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1. Приготовьте шоколадную основу. В глубокой миске смешайте молоко, сахар, масло и какао. Перемешайте венчиком до однородности, чтобы сахар начал растворяться, а какао равномерно распределилось в жидкости.

2. Отделите часть смеси. Перелейте примерно 200 мл шоколадной массы в отдельную емкость и поставьте в холодильник. Она понадобится для пропитки готовой выпечки.

Шоколадный десерт к чаю: готовим нежные пирожные с какао

Шоколадная масса для десерта. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

3. Замесите тесто. К оставшейся смеси добавьте яйца и ванильный сахар. Перемешайте, всыпьте муку и разрыхлитель. Снова перемешайте до однородной консистенции без комочков.

4. Выпекайте основу. Перелейте тесто в форму для выпекания, застеленную пергаментом или смазанную маслом. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Шоколадный десерт к чаю: готовим нежные пирожные с какао

Выливаем тесто в форму. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

5. Пропитайте шоколадной смесью. Достаньте выпечку из духовки и равномерно полейте ее отложенной шоколадной массой из холодильника.

6. Оставьте для пропитки. Поставьте форму в уже выключенную, но еще горячую духовку и оставьте на несколько часов или на ночь. За это время пирожные впитают заливку и станут нежнее.

Шоколадный десерт к чаю: готовим нежные пирожные с какао

Готовый десерт. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

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