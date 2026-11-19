Шпинатные блины с икрой – оригинальная закуска, которая украсит праздничный стол и поможет разнообразить привычное меню. Благодаря свежему шпинату блины приобретают насыщенный зеленый цвет, а начинка из крем-сыра делает их нежными и мягкими. Готовые блинные рулетики нарезают небольшими кусочками и дополняют икрой. Такая подача выглядит красиво и не требует много времени на оформление.

Идея приготовления праздничных шпинатных блинов с икрой опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

Молоко – 350 мл.

Шпинат – 90 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 140 г

Растительное масло – 2 ст.л.

Соль – по вкусу

Для начинки:

Крем-сыр – 300 г

Для украшения:

Икра – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свежий шпинат промойте и переложите в чашу блендера. Влейте 150 мл молока и взбейте до однородной зеленой массы.

2. Добавьте яйца, оставшееся молоко, соль и муку. Еще раз взбейте смесь, чтобы не осталось комочков. Влейте растительное масло, перемешайте и оставьте тесто на 10 минут.

3. Разогрейте антипригарную сковороду и при необходимости слегка смажьте ее маслом. Выпекайте тонкие блины с обеих сторон, но не пережаривайте, чтобы они сохранили яркий зеленый цвет. Готовые блины оставьте остыть.

4. Первый блин равномерно смажьте крем-сыром и плотно сверните в рулетик.

5. Второй блин также смажьте крем-сыром. На один край выложите подготовленный рулетик и заверните все вместе. По желанию повторите этот шаг с третьим блином, чтобы получился рулет побольше.

6. Нарежьте заготовку небольшими порционными кусочками и украсьте каждый икрой.

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