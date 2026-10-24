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"Шуба" по-царски с красной икрой: как приготовить салат для праздничного стола

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
24
"Шуба" по-царски с красной икрой: как приготовить салат для праздничного стола
Рецепт "Шубы" по-царски. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Привычный салат с сельдью можно подать по-новому, если выложить ингредиенты слоями в порционные бокалы или креманки и дополнить красной икрой. Такой вариант "Шубы" выглядит эффектно благодаря сочетанию разноцветных слоев свеклы, моркови, картофеля и яиц. Для приготовления понадобятся знакомые продукты, а главная особенность рецепта заключается в праздничной подаче. Чтобы салат стал сочнее, перед подачей его нужно оставить в холодильнике на несколько часов.

Идея приготовления изысканного салата "Шуба" с красной икрой опубликована на странице f o o d b y y u l i a в Instagram.

''Шуба'' по-царски с красной икрой: как приготовить салат для праздничного стола

Рецепт "Шубы" по-царски. Источник: Скриншот поста на странице f o o d b y y u l i a в Instagram

Ингредиенты:

  • Малосольная сельдь – 250 г
  • Картофель – 2-3 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Свекла – 2 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Красный лук – 1 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Красная икра – 150-200 г
  • Соль – при необходимости

Способ приготовления:

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''Шуба'' по-царски с красной икрой: как приготовить салат для праздничного стола

Нарезаем все ингредиенты. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

1. Картофель, морковь и свеклу отварите до готовности. Яйца сварите вкрутую. Все продукты охладите, после чего очистите от кожуры и скорлупы.

2. Сельдь нарежьте небольшими кубиками, удалив косточки, если они есть. Красный лук очистите и очень мелко нарежьте.

''Шуба'' по-царски с красной икрой: как приготовить салат для праздничного стола

Выкладываем ингредиенты слоями. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

3. Картофель, морковь, свеклу и яйца натрите на терке отдельно. Подготовьте порционные бокалы или креманки, в которых будет удобно выкладывать салат слоями.

4. На дно каждой посуды выложите картофель, затем добавьте сельдь и мелко нарезанный лук. Следующим слоем распределите морковь, смажьте ее майонезом, а сверху выложите свеклу.

5. Добавьте слой натертых яиц и покройте его небольшим количеством майонеза. Завершите салат красной икрой, равномерно распределив ее по поверхности.

''Шуба'' по-царски с красной икрой: как приготовить салат для праздничного стола

Готовый салат. Источник: Создано с помощью ИИ

6. Поставьте готовую "Шубу" в холодильник минимум на 2-3 часа, чтобы ингредиенты пропитались. Подавайте салат охлажденным.

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