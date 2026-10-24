"Шуба" по-царски с красной икрой: как приготовить салат для праздничного стола
Привычный салат с сельдью можно подать по-новому, если выложить ингредиенты слоями в порционные бокалы или креманки и дополнить красной икрой. Такой вариант "Шубы" выглядит эффектно благодаря сочетанию разноцветных слоев свеклы, моркови, картофеля и яиц. Для приготовления понадобятся знакомые продукты, а главная особенность рецепта заключается в праздничной подаче. Чтобы салат стал сочнее, перед подачей его нужно оставить в холодильнике на несколько часов.
Идея приготовления изысканного салата "Шуба" с красной икрой опубликована на странице f o o d b y y u l i a в Instagram.
Ингредиенты:
- Малосольная сельдь – 250 г
- Картофель – 2-3 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Свекла – 2 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Красный лук – 1 шт.
- Майонез – по вкусу
- Красная икра – 150-200 г
- Соль – при необходимости
Способ приготовления:
1. Картофель, морковь и свеклу отварите до готовности. Яйца сварите вкрутую. Все продукты охладите, после чего очистите от кожуры и скорлупы.
2. Сельдь нарежьте небольшими кубиками, удалив косточки, если они есть. Красный лук очистите и очень мелко нарежьте.
3. Картофель, морковь, свеклу и яйца натрите на терке отдельно. Подготовьте порционные бокалы или креманки, в которых будет удобно выкладывать салат слоями.
4. На дно каждой посуды выложите картофель, затем добавьте сельдь и мелко нарезанный лук. Следующим слоем распределите морковь, смажьте ее майонезом, а сверху выложите свеклу.
5. Добавьте слой натертых яиц и покройте его небольшим количеством майонеза. Завершите салат красной икрой, равномерно распределив ее по поверхности.
6. Поставьте готовую "Шубу" в холодильник минимум на 2-3 часа, чтобы ингредиенты пропитались. Подавайте салат охлажденным.
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