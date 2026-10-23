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Быстрая творожная белковая пицца за 15 минут: можно есть тем, кто на диете

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
129
Быстрая творожная белковая пицца за 15 минут: можно есть тем, кто на диете
Домашняя пицца. Источник: freepik

Домашнюю пиццу можно готовить из любого теста, а также просто из лаваша и творога. А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

Быстрая творожная белковая пицца за 15 минут: можно есть тем, кто на диете

Как приготовить творожную пиццу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой пиццы из творожного теста, с вкусной начинкой. 

Ингредиенты:

  • 180 г кисломолочного сыра 5%
  • 1 яйцо
  • 1/3 ч. л. соли
  • 1 ст. л. муки
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя

Начинка: 

  • 50-60 г куриного филе, 20 г тертого сыра, 1 помидор, 1 ст. л. кетчупа
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Способ приготовления: 

1. Смешайте творог, яйцо, соль, муку, разрыхлитель, перемешайте. 

Быстрая творожная белковая пицца за 15 минут: можно есть тем, кто на диете

Основа для блюда

2. Сначала выпекаем основу при 180 градусах 10 минут. После выкладываем начинку и печем еще 5-7 минут.

Быстрая творожная белковая пицца за 15 минут: можно есть тем, кто на диете

Готовая пицца

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