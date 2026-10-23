Быстрая творожная белковая пицца за 15 минут: можно есть тем, кто на диете
Домашнюю пиццу можно готовить из любого теста, а также просто из лаваша и творога. А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой пиццы из творожного теста, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- 180 г кисломолочного сыра 5%
- 1 яйцо
- 1/3 ч. л. соли
- 1 ст. л. муки
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
Начинка:
- 50-60 г куриного филе, 20 г тертого сыра, 1 помидор, 1 ст. л. кетчупа
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Способ приготовления:
1. Смешайте творог, яйцо, соль, муку, разрыхлитель, перемешайте.
2. Сначала выпекаем основу при 180 градусах 10 минут. После выкладываем начинку и печем еще 5-7 минут.
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