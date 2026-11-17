Чтобы квашеная капуста получилась сочной, хрустящей и с приятной кислинкой, важно не только правильно подготовить овощи, но и вовремя остановить брожение. Обычно на это требуется от трех до семи дней. Однако точное время зависит от температуры в помещении и количества капусты. Поэтому лучше проверять ее вкус и внешний вид, а не ориентироваться исключительно на календарь.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно квасить капусту, чтобы она была идеальной.

Сколько времени квасить капусту

Скорость брожения напрямую зависит от температуры. Если в помещении тепло, капуста заквасится быстрее, а в прохладе процесс будет длиться дольше.

При температуре 20-22 °C капуста может быть готова примерно за три дня. Если в комнате около 18 °C, для брожения обычно требуется четыре-пять дней. При более низкой температуре или большом количестве овощей процесс иногда растягивается до недели.

Начиная с третьего дня, капусту стоит пробовать. Так легче уловить момент, когда она уже приобрела характерную кислинку, но еще не стала слишком резкой.

Как сделать, чтобы капуста осталась хрустящей

Во время квашения важно соблюдать несколько простых правил:

1. Не допускайте контакта овощей с воздухом. Капуста должна быть полностью погружена в рассол. Если часть овощей выступает над жидкостью, возрастает риск порчи.

2. Выпускайте газы. Начиная со второго дня прокалывайте капусту деревянной палочкой до самого дна два-три раза в день. Так газы, образующиеся во время брожения, будут выходить наружу.

3. Не передерживайте в тепле. Если капуста уже приобрела нужный вкус, не оставляйте ее дальше бродить при комнатной температуре.

4. Следите за рассолом. Он должен покрывать овощи на протяжении всего процесса.

Как понять, что капуста уже готова

Главные истории дня

Есть несколько признаков, которые подскажут, что активное брожение подходит к концу. Капуста постепенно светлеет, а пены на поверхности становится меньше. Запах приобретает характерную кислинку, а вкус становится приятно кислым, без излишней резкости.

Как только капуста достигнет желаемого вкуса, банку нужно закрыть крышкой и переставить в холодильник. Низкая температура замедлит брожение и поможет сохранить нужную консистенцию.

Простой рецепт квашеной капусты

Ингредиенты:

Белокочанная капуста – 2 кг

Морковь – 200 г

Соль – 40 г

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинкуйте, а морковь натрите на крупной терке. Переложите овощи в большую миску, добавьте соль и перемешайте. Слегка помните руками, чтобы капуста пустила сок.

2. Плотно утрамбуйте смесь в чистую банку или емкость для квашения. Овощи должны быть полностью покрыты жидкостью. Если сока пока недостаточно, оставьте капусту на некоторое время, чтобы он выделился.

3. Накройте банку неплотной крышкой или чистой тканью и поставьте в глубокую тарелку. Оставьте при комнатной температуре на три-семь дней. Начиная со второго дня протыкайте капусту деревянной палочкой два-три раза в сутки.

4. Начинайте пробовать ее на третий день. Когда вкус станет достаточно кислым, а пена почти исчезнет, закройте емкость и поставьте в холодильник.

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