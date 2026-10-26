Скумбрия в пряном маринаде: рецепт вкусной домашней закуски

Маринованная скумбрия станет вкусным дополнением к обеденному столу или самостоятельной закуской. Для приготовления понадобятся рыба, лук, лавровый лист и смесь перцев. Особенность этого рецепта заключается в добавлении пасты том ям, которая придает маринаду необычный вкус. Подготовленную скумбрию заливают охлажденным маринадом и оставляют в холодильнике как минимум на сутки.

Видео дня

Идея приготовления вкусной маринованной скумбрии опубликована на странице ponomar valeriy в Instagram.

Ингредиенты:

Скумбрия – 2-3 шт.

Вода – 1 л

Лук – 1 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Смесь перцев – 1 ст.л.

Соль – 50 г

Сахар – 1 ст.л.

Паста том ям – 1,5-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Очистите скумбрию, отрежьте головы и хвосты, удалите внутренности. Разделите тушки на филе и удалите кости. Рыба должна быть свежей или правильно размороженной, с плотным мясом.

2. Налейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар, лавровый лист и смесь перцев. Доведите до кипения, перемешайте, чтобы соль и сахар растворились. Добавьте пасту том ям и еще раз перемешайте. Снимите маринад с огня и полностью остудите.

РЕКЛАМА

3. Подготовьте лук. Очистите его и нарежьте кольцами или полукольцами.

4. Выложите филе скумбрии в чистую пищевую емкость, по желанию чередуя его с луком. Залейте холодным маринадом, чтобы он полностью покрывал рыбу. Накройте крышкой и поставьте в холодильник.

5. Оставьте скумбрию в холодильнике минимум на 24 часа. Для более насыщенного вкуса можно мариновать до 48 часов, если рыба все время хранится при температуре не выше 4 °C.

Главные истории дня

6. Готовое филе нарежьте порционными кусочками. Дополните луком и свежей зеленью. Рыбу можно подавать как отдельную закуску или с картофелем и другими гарнирами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.