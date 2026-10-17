Вкусная фунчоза с мясом и овощами на ужин: рецепт легкого блюда

Фунчоза – это азиатская лапша, которая после приготовления становится полупрозрачной и хорошо впитывает вкус соусов и приправ. Из чего делают фунчозу – крахмал бобов мунг (маш), иногда рисовый крахмал, картофель, кукуруза или ямс. Особенности: продукт не содержит глютена и холестерина, богат аминокислотами и микроэлементами.

Видео дня

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, сытной фунчозы, с овощами и мясом.

Ингредиенты:

250 г фунчозы

700 г куриного филе

220 г моркови

220 г сладкого перца

6 ст. л. соевого соуса + 3-4 ложки соуса "сладкий чили"

перец, соль

масло – 20 г

Способ приготовления:

1. Наливаем масло в разогретую сковороду. Выкладываем курицу, нарезанную продолговатыми кусочками, и обжариваем на сильном огне, пока она не подрумянится со всех сторон.

2. Добавляем морковь и перец, нарезанные соломкой. Перемешивая, готовим еще 8 минут.

РЕКЛАМА

3. Фунчозу залейте кипятком на 6-7 минут и слейте воду. Добавьте соль и перец, добавьте фунчозу и нарежьте ее ножницами. Влейте соевый соус и сладкий соус чили. Перемешайте и подавайте.

Главные истории дня

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: