Вкусная фунчоза с мясом и овощами на ужин: рецепт легкого блюда
Фунчоза – это азиатская лапша, которая после приготовления становится полупрозрачной и хорошо впитывает вкус соусов и приправ. Из чего делают фунчозу – крахмал бобов мунг (маш), иногда рисовый крахмал, картофель, кукуруза или ямс. Особенности: продукт не содержит глютена и холестерина, богат аминокислотами и микроэлементами.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, сытной фунчозы, с овощами и мясом.
Ингредиенты:
- 250 г фунчозы
- 700 г куриного филе
- 220 г моркови
- 220 г сладкого перца
- 6 ст. л. соевого соуса + 3-4 ложки соуса "сладкий чили"
- перец, соль
- масло – 20 г
Способ приготовления:
1. Наливаем масло в разогретую сковороду. Выкладываем курицу, нарезанную продолговатыми кусочками, и обжариваем на сильном огне, пока она не подрумянится со всех сторон.
2. Добавляем морковь и перец, нарезанные соломкой. Перемешивая, готовим еще 8 минут.
3. Фунчозу залейте кипятком на 6-7 минут и слейте воду. Добавьте соль и перец, добавьте фунчозу и нарежьте ее ножницами. Влейте соевый соус и сладкий соус чили. Перемешайте и подавайте.
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