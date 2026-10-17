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Вкусная фунчоза с мясом и овощами на ужин: рецепт легкого блюда

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
icon 33
Рецепт блюда
Вкусная фунчоза с мясом и овощами на ужин: рецепт легкого блюда. Источник: Сгенерировано ИИ

Фунчоза – это азиатская лапша, которая после приготовления становится полупрозрачной и хорошо впитывает вкус соусов и приправ. Из чего делают фунчозу – крахмал бобов мунг (маш), иногда рисовый крахмал, картофель, кукуруза или ямс. Особенности: продукт не содержит глютена и холестерина, богат аминокислотами и микроэлементами. 

Вкусная фунчоза с мясом и овощами на ужин: рецепт легкого блюда

Чем полезна фунчоза

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, сытной фунчозы, с овощами и мясом. 

Ингредиенты: 

  • 250 г фунчозы
  • 700 г куриного филе
  • 220 г моркови
  • 220 г сладкого перца
  • 6 ст. л. соевого соуса + 3-4 ложки соуса "сладкий чили"
  • перец, соль
  • масло – 20 г
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Способ приготовления:

1. Наливаем масло в разогретую сковороду. Выкладываем курицу, нарезанную продолговатыми кусочками, и обжариваем на сильном огне, пока она не подрумянится со всех сторон. 

Вкусная фунчоза с мясом и овощами на ужин: рецепт легкого блюда

Мясо с овощами

2. Добавляем морковь и перец, нарезанные соломкой. Перемешивая, готовим еще 8 минут. 

Вкусная фунчоза с мясом и овощами на ужин: рецепт легкого блюда

Приготовление блюда

3. Фунчозу залейте кипятком на 6-7 минут и слейте воду. Добавьте соль и перец, добавьте фунчозу и нарежьте ее ножницами. Влейте соевый соус и сладкий соус чили. Перемешайте и подавайте. 

Вкусная фунчоза с мясом и овощами на ужин: рецепт легкого блюда

Готовая фунчоза

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