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Вкусная ленивая пицца на жидком тесте: делимся рецептом блюда для перекуса

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
756
Вкусная ленивая пицца на жидком тесте: делимся рецептом блюда для перекуса
Рецепт ленивой пиццы. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Домашнюю пиццу можно готовить на любом тесте, особенно вкусно и быстро будет на жидком. Для этого понадобится минимум ингредиентов и сил.

Вкусная ленивая пицца на жидком тесте: делимся рецептом блюда для перекуса

Домашняя пицца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ленивой пиццы на жидком тесте и с вкусной начинкой. 

Ингредиенты: 

  • 3 яйца
  • 1 ч. л. соли
  • 200 г муки
  • 350 г молока
  • 1 ч. л. масла
  • черный перец

Способ приготовления: 

1. Для теста: соединяем все ингредиенты до однородности и выливаем на застеленный пергаментом противень. Обязательно берите силиконизированный пергамент, чтобы пицца легко от него отошла. 

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Жидкое тесто

2. Для начинки можно брать любые ингредиенты, главное – не жалейте сыра.

Вкусная ленивая пицца на жидком тесте: делимся рецептом блюда для перекуса

Начинка для блюда

3. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.

Вкусная ленивая пицца на жидком тесте: делимся рецептом блюда для перекуса

Готовая пицца

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