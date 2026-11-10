Вкусная ленивая пицца на жидком тесте: делимся рецептом блюда для перекуса
Домашнюю пиццу можно готовить на любом тесте, особенно вкусно и быстро будет на жидком. Для этого понадобится минимум ингредиентов и сил.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ленивой пиццы на жидком тесте и с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 ч. л. соли
- 200 г муки
- 350 г молока
- 1 ч. л. масла
- черный перец
Способ приготовления:
1. Для теста: соединяем все ингредиенты до однородности и выливаем на застеленный пергаментом противень. Обязательно берите силиконизированный пергамент, чтобы пицца легко от него отошла.
Читайте также
2. Для начинки можно брать любые ингредиенты, главное – не жалейте сыра.
3. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий