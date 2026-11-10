Вкусная ленивая пицца на жидком тесте: делимся рецептом блюда для перекуса

Домашнюю пиццу можно готовить на любом тесте, особенно вкусно и быстро будет на жидком. Для этого понадобится минимум ингредиентов и сил.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ленивой пиццы на жидком тесте и с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

3 яйца

1 ч. л. соли

200 г муки

350 г молока

1 ч. л. масла

черный перец

Способ приготовления:

1. Для теста: соединяем все ингредиенты до однородности и выливаем на застеленный пергаментом противень. Обязательно берите силиконизированный пергамент, чтобы пицца легко от него отошла.

2. Для начинки можно брать любые ингредиенты, главное – не жалейте сыра.

3. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.

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