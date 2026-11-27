Вкусная намазка из свеклы и плавленного сыра: делимся рецептом
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных закусок, салатов, даже намазок. Стоит отметить, свекла хорошо сочетается со всеми овощами, сыром, яйцами, сельдью, солеными огурцами, зеленю, яблоками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной свекольной намазки с сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- 3 свеклы среднего размера
- 1 вареное яйцо
- 50г плавленого сырка
- 25г майонеза
- соль, перец
Способ приготовления:
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1. Запеките свеклу, порежьте и переложите в чашу блендера вместе с вареным яйцом, плавлеными сырками, немного добавьте майонеза, соль с перцем по вкусу.
2. Взбиваем до однородной массы, чтобы у намазки получилась кремовая текстура.
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