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Вкусная намазка из яиц, сыра и моркови: делимся легким рецептом закуски

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Рецепт намазки
Вкусная намазка из яиц, сыра и моркови: делимся легким рецептом закуски. Источник: pexels.com

Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А особенно вкусно будет – из сыров, вареных яиц, грибов, рыбы.

Вкусная намазка из яиц, сыра и моркови: делимся легким рецептом закуски

Из чего приготовить намазку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, домашней намазки из плавленого сыра, моркови и яиц. 

Ингредиенты:

  • вареные яйца 2-3 шт.
  • плавленые сырки 2 шт.
  • сырая морковь 1 шт. (180 г)
  • чеснок 1-3 зубчика
  • укроп, петрушка
  • майонез 2-3 ст. л.
  • соль, черный перец
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Способ приготовления: 

1. Натрите на мелкой терке отварные яйца, плавленые сырки и морковь. Смешайте все в миске, добавьте мелко нарезанную зелень, чеснок, соль, перец, майонез и перемешайте.

Вкусная намазка из яиц, сыра и моркови: делимся легким рецептом закуски

Ингредиенты для закуски

Очень вкусно подавать на поджаренном хлебе!

Вкусная намазка из яиц, сыра и моркови: делимся легким рецептом закуски

Готовая закуска

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