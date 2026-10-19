Вкусная намазка из яиц, сыра и моркови: делимся легким рецептом закуски

Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А особенно вкусно будет – из сыров, вареных яиц, грибов, рыбы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, домашней намазки из плавленого сыра, моркови и яиц.

Ингредиенты:

вареные яйца 2-3 шт.

плавленые сырки 2 шт.

сырая морковь 1 шт. (180 г)

чеснок 1-3 зубчика

укроп, петрушка

майонез 2-3 ст. л.

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Натрите на мелкой терке отварные яйца, плавленые сырки и морковь. Смешайте все в миске, добавьте мелко нарезанную зелень, чеснок, соль, перец, майонез и перемешайте.

Очень вкусно подавать на поджаренном хлебе!

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