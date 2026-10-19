Вкусная намазка из яиц, сыра и моркови: делимся легким рецептом закуски
Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А особенно вкусно будет – из сыров, вареных яиц, грибов, рыбы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, домашней намазки из плавленого сыра, моркови и яиц.
Ингредиенты:
- вареные яйца 2-3 шт.
- плавленые сырки 2 шт.
- сырая морковь 1 шт. (180 г)
- чеснок 1-3 зубчика
- укроп, петрушка
- майонез 2-3 ст. л.
- соль, черный перец
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Способ приготовления:
1. Натрите на мелкой терке отварные яйца, плавленые сырки и морковь. Смешайте все в миске, добавьте мелко нарезанную зелень, чеснок, соль, перец, майонез и перемешайте.
Очень вкусно подавать на поджаренном хлебе!
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