Вкусная новогодняя закуска из картофеля с оригинальной начинкой: делимся рецептом
Картофель можно очень вкусно приготовить в духовке, а также сделать пюре, жаркое. Также из него можно приготовить салаты, закуски, пироги.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной картошки с начинкой из печени трески.
Ингредиенты:
- Печень трески – 1 банка
- Небольшой картофель – 8-10 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Маринованные огурцы (корнишоны) – 3 шт.
- Свежий огурец – 1/2 шт.
- Зеленый лук – 1 пучок
- Красный лук – 1/2 шт.
- Крем-сыр – 1 ст. л.
- Йогурт или сметана – 1 ст. л.
- Зернистая горчица – 1 ч. л.
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель отвариваем в кожуре до готовности. Разрезаем пополам и ложкой осторожно вынимаем серединку.
2. Выкладываем половинки картофеля на противень и запекаем в духовке или аэрогриле 10-15 минут при 200°C до золотистой корочки.
3. Готовим начинку: печень трески разминаем вилкой. Добавляем мелко нарезанный зеленый и красный лук, свежий и маринованные огурцы, измельченные вареные яйца. Добавляем крем-сыр, йогурт (или сметану) и зернистую горчицу. Солим и перчим по вкусу, перемешиваем.
4. Наполняем картофель начинкой и подаем.
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