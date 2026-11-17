Картофель можно очень вкусно приготовить в духовке, а также сделать пюре, жаркое. Также из него можно приготовить салаты, закуски, пироги.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной картошки с начинкой из печени трески.

Ингредиенты:

Печень трески – 1 банка

Небольшой картофель – 8-10 шт.

Яйца – 2 шт.

Маринованные огурцы (корнишоны) – 3 шт.

Свежий огурец – 1/2 шт.

Зеленый лук – 1 пучок

Красный лук – 1/2 шт.

Крем-сыр – 1 ст. л.

Йогурт или сметана – 1 ст. л.

Зернистая горчица – 1 ч. л.

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель отвариваем в кожуре до готовности. Разрезаем пополам и ложкой осторожно вынимаем серединку.

2. Выкладываем половинки картофеля на противень и запекаем в духовке или аэрогриле 10-15 минут при 200°C до золотистой корочки.

3. Готовим начинку: печень трески разминаем вилкой. Добавляем мелко нарезанный зеленый и красный лук, свежий и маринованные огурцы, измельченные вареные яйца. Добавляем крем-сыр, йогурт (или сметану) и зернистую горчицу. Солим и перчим по вкусу, перемешиваем.

4. Наполняем картофель начинкой и подаем.

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