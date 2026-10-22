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Вкусная паста с грибами и филе: рецепт сытного блюда для ужина за 15 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
21
Вкусная паста с грибами и филе: рецепт сытного блюда для ужина за 15 минут
Рецепт сливочной пасты на ужин. Источник: Создано с помощью ИИ

Самое простое блюдо для сытного и вкусного ужина – паста. А готовить ее можно с сыром, мясом, фаршем, грибами, соусами.

Вкусная паста с грибами и филе: рецепт сытного блюда для ужина за 15 минут

Как приготовить вкусную пасту

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пасты с грибами, филе и сливками.

Ингредиенты на порцию для 2-х:

  • 10-12 шампиньонов
  • 1 куриное филе
  • 1 зубчик чеснока
  • 200 г жирных сливок 30-33%
  • 200 г сухой пасты (спагетти, тальятелле)
  • 20 г масла
  • 20 г пармезана
  • масло, соль, перец
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Способ приготовления:

1. Обжарьте мясо, грибы отдельно с луком и чесноком, добавьте грибы готовые к филе.

Вкусная паста с грибами и филе: рецепт сытного блюда для ужина за 15 минут

Ингредиенты для блюда

2. Отварите пасту, и переложите ее к мясу с грибами, перемешайте, добавьте сливки, специи, сыр.

Вкусная паста с грибами и филе: рецепт сытного блюда для ужина за 15 минут

Готовое блюдо

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