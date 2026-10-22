Вкусная паста с грибами и филе: рецепт сытного блюда для ужина за 15 минут

Самое простое блюдо для сытного и вкусного ужина – паста. А готовить ее можно с сыром, мясом, фаршем, грибами, соусами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пасты с грибами, филе и сливками.

Ингредиенты на порцию для 2-х:

10-12 шампиньонов

1 куриное филе

1 зубчик чеснока

200 г жирных сливок 30-33%

200 г сухой пасты (спагетти, тальятелле)

20 г масла

20 г пармезана

масло, соль, перец

Способ приготовления:

1. Обжарьте мясо, грибы отдельно с луком и чесноком, добавьте грибы готовые к филе.

2. Отварите пасту, и переложите ее к мясу с грибами, перемешайте, добавьте сливки, специи, сыр.

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