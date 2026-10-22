Вкусная паста с грибами и филе: рецепт сытного блюда для ужина за 15 минут
Самое простое блюдо для сытного и вкусного ужина – паста. А готовить ее можно с сыром, мясом, фаршем, грибами, соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пасты с грибами, филе и сливками.
Ингредиенты на порцию для 2-х:
- 10-12 шампиньонов
- 1 куриное филе
- 1 зубчик чеснока
- 200 г жирных сливок 30-33%
- 200 г сухой пасты (спагетти, тальятелле)
- 20 г масла
- 20 г пармезана
- масло, соль, перец
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Способ приготовления:
1. Обжарьте мясо, грибы отдельно с луком и чесноком, добавьте грибы готовые к филе.
2. Отварите пасту, и переложите ее к мясу с грибами, перемешайте, добавьте сливки, специи, сыр.
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