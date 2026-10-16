Вкусная тушеная капуста с колбасками и кетчупом: простой рецепт блюда для всей семьи

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояНиколай ЗлочевскийВ Госгеонедра помогают Злочевским? Как семья министра времен Януковича может получить газовое месторождение в Украине"Мог его побить. Что-то шло не так": Дюбуа сказал, кем считает Усика"Мог его побить. Что-то шло не так": Дюбуа сказал, кем считает Усика"После каждой диверсии": чемпионка ОИ из РФ лицемерно обвинила Украину в упадке Донецка"После каждой диверсии": чемпионка ОИ из РФ лицемерно обвинила Украину в упадке ДонецкаЛе Пен заявила, что готова приехать в Украину, но есть "нюанс". ВидеоЛе Пен заявила, что готова приехать в Украину, но есть "нюанс". ВидеоПриложение «Резерв+». Фото иллюстративноеВ Украине запретят бронировать от мобилизации 100% работников: Корецкий назвал причинуОтключения электроэнергии в Украине. ИллюстрацияВ Украине значительно ужесточили графики отключения света: где действует экстренный режим и произошли аварии"Клянусь": пленный оккупант признался, что войска Путина ехали на штурм Малой Токмачки под музыку. Видео"Клянусь": пленный оккупант признался, что войска Путина ехали на штурм Малой Токмачки под музыку. ВидеоОтключения электроэнергии. Иллюстративное изображениеРоссия хочет оставить Киев полностью без света: энергетики раскрыли тактику обстреловИллюстрация - украинец с флагомКурортная страна изменила правила для беженцев из Украины: что будет с военнообязанными

Вкусная тушеная капуста с колбасками и кетчупом: простой рецепт блюда для всей семьи

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
icon 84
Рецепт капусты
Вкусная тушеная капуста с колбасками и кетчупом: простой рецепт блюда для всей семьи. Источник: скриншот видео на YouTube

Тушеная капуста – очень вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. А для яркого вкуса просто добавьте тертую морковь, лук, специи, кетчуп.

Вкусная тушеная капуста с колбасками и кетчупом: простой рецепт блюда для всей семьи

Как вкусно приготовить тушеную капусту

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной тушеной капусты с колбасками.

Ингредиенты: 

  • капуста 1,2 кг
  • луковица 120 г
  • 220 г моркови
  • 120 г воды
  • 4 ст. л. кетчупа
  • соль, перец, паприка, 2-3 зубчика чеснока
  • 300 г охотничьих колбасок или краковской колбасы
  • 15 г растительного масла
Читайте также
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 1,3 т.
Как лепить пельмени, чтобы начинка никогда не вытекала: китайский метод
icon 1,3 т.
Как лепить пельмени, чтобы начинка никогда не вытекала: китайский метод
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 528
Что приготовить на праздничный стол: сырный рулет с крабовыми палочками и зеленью
icon 528
Что приготовить на праздничный стол: сырный рулет с крабовыми палочками и зеленью
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 477
Залейте капусту горячим маринадом: рецепт закуски с чесноком и специями
icon 477
Залейте капусту горячим маринадом: рецепт закуски с чесноком и специями

Способ приготовления: 

1. Сначала нарезаем капусту, добавляем немного соли и мнем руками.

Вкусная тушеная капуста с колбасками и кетчупом: простой рецепт блюда для всей семьи

Вкусная тушеная капуста с колбасками и кетчупом: простой рецепт блюда для всей семьи

2. На дно кастрюли наливаем растительное масло, бросаем нарезанный лук, обжариваем несколько минут до прозрачности.  Натираем на терке морковь и добавляем к луку. Перемешиваем и готовим 6 минут. Добавляем охотничьи колбаски или краковскую колбасу, перемешивая, обжариваем 6 минут, добавляем капусту, перемешиваем и готовим под крышкой 5 минут.

Вкусная тушеная капуста с колбасками и кетчупом: простой рецепт блюда для всей семьи

Сколько готовить капусту

3. Добавляем томат, соль, перец, паприку, давим чеснок и вливаем немного воды, постоянно перемешивая, готовим до мягкости капусты – это примерно 15 минут. Если капуста недостаточно сочная – долейте немного воды.

Вкусная тушеная капуста с колбасками и кетчупом: простой рецепт блюда для всей семьи

Готовая капуста

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
овощисалатрецептпродукты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться

Сейчас мы готовим

Все рецепты