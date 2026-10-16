Вкусная тушеная капуста с колбасками и кетчупом: простой рецепт блюда для всей семьи
Тушеная капуста – очень вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. А для яркого вкуса просто добавьте тертую морковь, лук, специи, кетчуп.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной тушеной капусты с колбасками.
Ингредиенты:
- капуста 1,2 кг
- луковица 120 г
- 220 г моркови
- 120 г воды
- 4 ст. л. кетчупа
- соль, перец, паприка, 2-3 зубчика чеснока
- 300 г охотничьих колбасок или краковской колбасы
- 15 г растительного масла
Способ приготовления:
1. Сначала нарезаем капусту, добавляем немного соли и мнем руками.
2. На дно кастрюли наливаем растительное масло, бросаем нарезанный лук, обжариваем несколько минут до прозрачности. Натираем на терке морковь и добавляем к луку. Перемешиваем и готовим 6 минут. Добавляем охотничьи колбаски или краковскую колбасу, перемешивая, обжариваем 6 минут, добавляем капусту, перемешиваем и готовим под крышкой 5 минут.
3. Добавляем томат, соль, перец, паприку, давим чеснок и вливаем немного воды, постоянно перемешивая, готовим до мягкости капусты – это примерно 15 минут. Если капуста недостаточно сочная – долейте немного воды.
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