Паста – самое простое и при этом вкусное и сытное блюдо для обеда и ужина. Готовить пасту можно со сливками, сыром, специями, мясом, креветками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной сливочной пасты с куриным филе, базиликом и специями.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.

Паста любимого вида (сухая) – 250 г

Луковица среднего размера – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Сливочный крем-сыр – 150 г

Твердый сыр – 70 г

Тертый пармезан – 70 г

Сливочное масло – 20 г

Кукуруза – 100 г

Оливковое масло

Соль, специи и черный перец – по вкусу

Свежий базилик – для подачи

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрежьте пополам, солю, добавьте любимые специи и сбрызните оливковым маслом. Обжарьте с обеих сторон до готовности, после чего отложите в сторону.

2. Пасту отварите до состояния аль денте.

3. На той же сковороде растапливаю сливочное масло, добавляю мелко нарезанный лук и обжариваю до прозрачности. Добавьте измельченный чеснок. Выложите сливочный крем-сыр, влейте немного воды, перемешайте и доведите до кипения. Добавьте натертый твердый сыр и пармезан, кукурузу, солю, перчу и перемешайте до однородности.

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4. Добавьте пасту и готовьте еще несколько минут, пока соус не загустеет, а макароны не дойдут до готовности.

5. Подавайте пасту с курицей и свежим базиликом.

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