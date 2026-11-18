Вкусная сливочная паста с филе и сыром: рецепт сытного блюда для обеда и ужина
Паста – самое простое и при этом вкусное и сытное блюдо для обеда и ужина. Готовить пасту можно со сливками, сыром, специями, мясом, креветками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной сливочной пасты с куриным филе, базиликом и специями.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт.
- Паста любимого вида (сухая) – 250 г
- Луковица среднего размера – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сливочный крем-сыр – 150 г
- Твердый сыр – 70 г
- Тертый пармезан – 70 г
- Сливочное масло – 20 г
- Кукуруза – 100 г
- Оливковое масло
- Соль, специи и черный перец – по вкусу
- Свежий базилик – для подачи
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрежьте пополам, солю, добавьте любимые специи и сбрызните оливковым маслом. Обжарьте с обеих сторон до готовности, после чего отложите в сторону.
2. Пасту отварите до состояния аль денте.
3. На той же сковороде растапливаю сливочное масло, добавляю мелко нарезанный лук и обжариваю до прозрачности. Добавьте измельченный чеснок. Выложите сливочный крем-сыр, влейте немного воды, перемешайте и доведите до кипения. Добавьте натертый твердый сыр и пармезан, кукурузу, солю, перчу и перемешайте до однородности.
4. Добавьте пасту и готовьте еще несколько минут, пока соус не загустеет, а макароны не дойдут до готовности.
5. Подавайте пасту с курицей и свежим базиликом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий