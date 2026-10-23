Вкусная и полезная намазка из одного овоща: делимся рецептом закуски за 5 минут
Намазки можно готовить из любых продуктов, но особенно вкусно будет из сыра, яиц, овощей, например, кабачков. А для оригинального вкуса лучше всего добавить чеснок, специи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной намазки из кабачков, с плавленным сыром.
Ингредиенты:
- 500 г кабачка
- 1 луковица
- 1 средняя морковь или 2 маленькие
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 плавленый сырок или 100 г крем-сыра
- укроп, соль
Способ приготовления:
1. Нарезаем овощи. Сначала обжариваем лук, добавляем морковь и кабачок, солим и тушим на среднем огне, пока не испарится влага, в конце добавляем чеснок и тушим еще 5 минут.
2. Тушеные овощи немного остужаем, добавляем сырок и укроп и взбиваем погружным блендером.
Храним намазку в холодильнике!
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