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Вкусная и полезная намазка из одного овоща: делимся рецептом закуски за 5 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
264
Вкусная и полезная намазка из одного овоща: делимся рецептом закуски за 5 минут
Рецепт домашней намазки. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Намазки можно готовить из любых продуктов, но особенно вкусно будет из сыра, яиц, овощей, например, кабачков. А для оригинального вкуса лучше всего добавить чеснок, специи, зелень.

Вкусная и полезная намазка из одного овоща: делимся рецептом закуски за 5 минут

Как из кабачков сделать вкусную намазку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной намазки из кабачков, с плавленным сыром. 

Ингредиенты:

  • 500 г кабачка
  • 1 луковица
  • 1 средняя морковь или 2 маленькие
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 плавленый сырок или 100 г крем-сыра
  • укроп, соль
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Способ приготовления: 

1. Нарезаем овощи. Сначала обжариваем лук, добавляем морковь и кабачок, солим и тушим на среднем огне, пока не испарится влага, в конце добавляем чеснок и тушим еще 5 минут. 

Вкусная и полезная намазка из одного овоща: делимся рецептом закуски за 5 минут

Кабачок и морковь для блюда

2. Тушеные овощи немного остужаем, добавляем сырок и укроп и взбиваем погружным блендером. 

Вкусная и полезная намазка из одного овоща: делимся рецептом закуски за 5 минут

Приготовление закуски

Храним намазку в холодильнике!

Вкусная и полезная намазка из одного овоща: делимся рецептом закуски за 5 минут

Готовая намазка

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