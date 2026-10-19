Вкусная закуска из свеклы и сельди: рецепт блюда, которое понравится всем

Свекла и сельдь – два продукта, которые просто идеально сочетаются. А готовить из них можно салаты, закуски, намазки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, быстрых в приготовлении бутербродов с сельдью.

Ингредиенты:

хлеб

филе сельди – 200 г

свекла – 2 шт.

чеснок – 2 зуб.

соль

майонез

красный лук

зернистая горчица

укроп

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить или запечь до готовности, остудить и натереть на терке. Добавить майонез, выжать чеснок и немного соли, перемешать.

2. Ломтики хлеба подсушить на сухой сковороде. Выложить на хлеб свекольную пасту, сверху добавить кусочки сельди.

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3. Украсить красным луком, укропом и зернистой горчицей и подавать к столу.

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