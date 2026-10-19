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Вкусная закуска из свеклы и сельди: рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Рецепт закуски
Вкусная закуска из свеклы и сельди: рецепт блюда, которое понравится всем. Источник: скриншот видео в Instagram

Свекла и сельдь – два продукта, которые просто идеально сочетаются. А готовить из них можно салаты, закуски, намазки.

Вкусная закуска из свеклы и сельди: рецепт блюда, которое понравится всем

Закуска из свеклы и сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, быстрых в приготовлении бутербродов с сельдью. 

Ингредиенты:

  • хлеб
  • филе сельди – 200 г
  • свекла – 2 шт.
  • чеснок – 2 зуб. 
  • соль
  • майонез
  • красный лук
  • зернистая горчица
  • укроп
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Способ приготовления: 

1. Свеклу отварить или запечь до готовности, остудить и натереть на терке. Добавить майонез, выжать чеснок и немного соли, перемешать.

Вкусная закуска из свеклы и сельди: рецепт блюда, которое понравится всем

Свекла для блюда

2. Ломтики хлеба подсушить на сухой сковороде. Выложить на хлеб свекольную пасту, сверху добавить кусочки сельди.

Вкусная закуска из свеклы и сельди: рецепт блюда, которое понравится всем

Хлеб для закуски

3. Украсить красным луком, укропом и зернистой горчицей и подавать к столу.

Вкусная закуска из свеклы и сельди: рецепт блюда, которое понравится всем

Готовая закуска

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