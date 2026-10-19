Вкусная закуска из свеклы и сельди: рецепт блюда, которое понравится всем
Свекла и сельдь – два продукта, которые просто идеально сочетаются. А готовить из них можно салаты, закуски, намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, быстрых в приготовлении бутербродов с сельдью.
Ингредиенты:
- хлеб
- филе сельди – 200 г
- свекла – 2 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- соль
- майонез
- красный лук
- зернистая горчица
- укроп
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить или запечь до готовности, остудить и натереть на терке. Добавить майонез, выжать чеснок и немного соли, перемешать.
2. Ломтики хлеба подсушить на сухой сковороде. Выложить на хлеб свекольную пасту, сверху добавить кусочки сельди.
3. Украсить красным луком, укропом и зернистой горчицей и подавать к столу.
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