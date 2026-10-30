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Вкусная закуска из доступных продуктов: бутерброды с морковью и творогом

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
60
Вкусная закуска из доступных продуктов: бутерброды с морковью и творогом
Рецепт вкусных бутербродов с морковью и сыром. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Бутерброды со вкусом детства – простая закуска, для которой понадобятся хлеб, морковь, вареные яйца и сыр. Начинка получается нежной благодаря сочетанию творога и сливочного сыра, а чеснок добавляет ей легкую пикантность. Хлеб перед подачей подсушивают на сковороде до золотистой корочки, после чего намазывают подготовленной массой. Такие бутерброды подойдут для быстрого перекуса или домашнего угощения.

Идея приготовления бутербродов с морковью и сыром опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Вкусная закуска из доступных продуктов: бутерброды с морковью и творогом

Рецепт вкусных бутербродов. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

Ингредиенты:

  • Хлеб – несколько ломтиков
  • Морковь – 300 г
  • Вареные яйца – 3 шт.
  • Творог – 180 г
  • Сливочный сыр – 80 г
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Вкусная закуска из доступных продуктов: бутерброды с морковью и творогом

Натираем морковь. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

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1. Подсушите хлеб. Нарежьте его ломтиками и выложите на сухую разогретую сковороду. Поджарьте с обеих сторон до легкой золотистой корочки. При желании можно воспользоваться тостером.

2. Подготовьте морковь и яйца. Отварите морковь до мягкости и остудите. Яйца сварите вкрутую и очистите. Натрите оба продукта на мелкой терке.

Вкусная закуска из доступных продуктов: бутерброды с морковью и творогом

Соединяем морковь и яйца. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

3. Приготовьте начинку. Добавьте к моркови и яйцам кисломолочный и сливочный сыр. Чеснок пропустите через пресс или мелко натрите, а затем добавьте к остальным ингредиентам.

4. Перемешайте массу. Посолите начинку по вкусу и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Если она кажется слишком густой, можно добавить немного сливочного сыра.

Вкусная закуска из доступных продуктов: бутерброды с морковью и творогом

Готовые бутерброды. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

5. Сформируйте бутерброды. Равномерно намажьте сырно-морковную смесь на подсушенные ломтики хлеба.

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