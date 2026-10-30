Вкусная закуска из доступных продуктов: бутерброды с морковью и творогом

Бутерброды со вкусом детства – простая закуска, для которой понадобятся хлеб, морковь, вареные яйца и сыр. Начинка получается нежной благодаря сочетанию творога и сливочного сыра, а чеснок добавляет ей легкую пикантность. Хлеб перед подачей подсушивают на сковороде до золотистой корочки, после чего намазывают подготовленной массой. Такие бутерброды подойдут для быстрого перекуса или домашнего угощения.

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Идея приготовления бутербродов с морковью и сыром опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

Хлеб – несколько ломтиков

Морковь – 300 г

Вареные яйца – 3 шт.

Творог – 180 г

Сливочный сыр – 80 г

Чеснок – 1-2 зубчика

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Подсушите хлеб. Нарежьте его ломтиками и выложите на сухую разогретую сковороду. Поджарьте с обеих сторон до легкой золотистой корочки. При желании можно воспользоваться тостером.

2. Подготовьте морковь и яйца. Отварите морковь до мягкости и остудите. Яйца сварите вкрутую и очистите. Натрите оба продукта на мелкой терке.

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3. Приготовьте начинку. Добавьте к моркови и яйцам кисломолочный и сливочный сыр. Чеснок пропустите через пресс или мелко натрите, а затем добавьте к остальным ингредиентам.

4. Перемешайте массу. Посолите начинку по вкусу и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Если она кажется слишком густой, можно добавить немного сливочного сыра.

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5. Сформируйте бутерброды. Равномерно намажьте сырно-морковную смесь на подсушенные ломтики хлеба.

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