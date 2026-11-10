Вкусные домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся рецептом

Домашние конфеты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А особенно вкусно будет с фиников.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ароматных конфет из фиников, с орешками и печеньем.

Ингредиенты:

15-18 фиников

50 г орешков

печенье

Способ приготовления:

1. Финики очищаем от косточек и перекладываем в чашу блендера, добавляем орехи и измельчаем до однородной массы.

2. Руками формируем шарик и выкладываем между двумя листами пергамента, раскатываем в тонкий пласт.

3. Затем берем затяжное печенье с ароматом сливочного масла и скручиваем.

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