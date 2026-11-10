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Вкусные домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Вкусные домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся рецептом
Рецепт домашних конфет. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Домашние конфеты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А особенно вкусно будет с фиников.

Вкусные домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся рецептом

Из чего приготовить домашние конфеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ароматных конфет из фиников, с орешками и печеньем.

Ингредиенты: 

  • 15-18 фиников
  • 50 г орешков
  • печенье

Способ приготовления: 

1. Финики очищаем от косточек и перекладываем в чашу блендера, добавляем орехи и измельчаем до однородной массы.

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Вкусные домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся рецептом

Основа для десерта

2. Руками формируем шарик и выкладываем между двумя листами пергамента, раскатываем в тонкий пласт.

Вкусные домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся рецептом

Приготовление десерта

3. Затем берем затяжное печенье с ароматом сливочного масла и скручиваем.

Вкусные домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся рецептом

Готовые конфеты

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