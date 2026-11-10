Вкусные домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся рецептом
Домашние конфеты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А особенно вкусно будет с фиников.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ароматных конфет из фиников, с орешками и печеньем.
Ингредиенты:
- 15-18 фиников
- 50 г орешков
- печенье
Способ приготовления:
1. Финики очищаем от косточек и перекладываем в чашу блендера, добавляем орехи и измельчаем до однородной массы.
Читайте также
2. Руками формируем шарик и выкладываем между двумя листами пергамента, раскатываем в тонкий пласт.
3. Затем берем затяжное печенье с ароматом сливочного масла и скручиваем.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий