Вкусные домашние зразы: рецепт сытного блюда за 10 минут
Домашние зразы – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить с мясной, грибной начинкой, а также вкусно будет с капустой.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз, с вкусной мясной начинкой.
Ингредиенты:
- Картофельное пюре – 700 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 3-4 ст.л. и немного для присыпания поверхности
- Соль и черный перец – по вкусу
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Для начинки:
- Отварное мясо – по вкусу
- Лук – по вкусу
- Соль и черный перец – по вкусу
- Любимые специи – по желанию
Способ приготовления:
1. Отварите картофель, сделайте пюре, добавьте муку, яйцо, специи и перемешайте.
2. Сформируйте зразы, обжарьте.
Подавайте со сметаной!
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