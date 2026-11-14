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Вкусные домашние зразы: рецепт сытного блюда за 10 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
789
Вкусные домашние зразы: рецепт сытного блюда за 10 минут
Как приготовить домашние картофельные зразы. Источник: pinterest.com

Домашние зразы – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить с мясной, грибной начинкой, а также вкусно будет с капустой.

Вкусные домашние зразы: рецепт сытного блюда за 10 минут

Домашние зразы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз, с вкусной мясной начинкой. 

Ингредиенты: 

  • Картофельное пюре – 700 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 3-4 ст.л. и немного для присыпания поверхности
  • Соль и черный перец – по вкусу
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Для начинки:

  • Отварное мясо – по вкусу
  • Лук – по вкусу
  • Соль и черный перец – по вкусу
  • Любимые специи – по желанию

Способ приготовления: 

1. Отварите картофель, сделайте пюре, добавьте муку, яйцо, специи и перемешайте.

Вкусные домашние зразы: рецепт сытного блюда за 10 минут

Готовим картофельное тесто

2. Сформируйте зразы, обжарьте.

Вкусные домашние зразы: рецепт сытного блюда за 10 минут

Выкладываем начинку

Подавайте со сметаной!

Вкусные домашние зразы: рецепт сытного блюда за 10 минут

Готовые зразы

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