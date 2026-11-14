Вкусные домашние зразы: рецепт сытного блюда за 10 минут

Домашние зразы – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить с мясной, грибной начинкой, а также вкусно будет с капустой.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз, с вкусной мясной начинкой.

Ингредиенты:

Картофельное пюре – 700 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 3-4 ст.л. и немного для присыпания поверхности

Соль и черный перец – по вкусу

Для начинки:

Отварное мясо – по вкусу

Лук – по вкусу

Соль и черный перец – по вкусу

Любимые специи – по желанию

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, сделайте пюре, добавьте муку, яйцо, специи и перемешайте.

2. Сформируйте зразы, обжарьте.

Подавайте со сметаной!

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