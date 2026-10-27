Вкусные фаршированные яйца по-новому: рецепт бюджетной закуски за считаные минуты
Самая простая и быстрая в приготовлении закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками, которые вы любите. Но, особенно вкусно будет с сыром, луком жареным, грибами, печенью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень фаршированных яиц, с вкусной начинкой, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- 6 яиц (желательно брать крупные)
- 50 г сливочного сыра
- 1 ч. л. французской горчицы
- веточка укропа, соль, перец
- икра для украшения
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Способ приготовления:
1. Яйца отвариваем вкрутую, чистим.
2. Переложите в блендер желтки, сливочный сыр, соль, горчицу, перец и укроп взбиваем.
3. Наполняем начинкой половинки яиц и выкладываем икру.
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