Вкусные фаршированные яйца по-новому: рецепт бюджетной закуски за считаные минуты

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Россия ударила по Киеву баллистикой, есть погибший и раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоРоссия ударила по Киеву баллистикой, есть погибший и раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоСербия после поражения Вучича: еще одна потеря для Кремля после Венгрии. Последствия для Украины и ЕвросоюзаСербия после поражения Вучича: еще одна потеря для Кремля после Венгрии. Последствия для Украины и ЕвросоюзаВ больнице скончался 12-летний мальчик, пострадавший от удара РФ по Харьковщине: его сестричка погибла на месте. ФотоВ больнице скончался 12-летний мальчик, пострадавший от удара РФ по Харьковщине: его сестричка погибла на месте. Фото"Россиянам неприятно там находиться": украинская чемпионка Европы – о высокомерном отношении представительниц РФ, гимне для агрессора и "живых роботах""Россиянам неприятно там находиться": украинская чемпионка Европы – о высокомерном отношении представительниц РФ, гимне для агрессора и "живых роботах"Потери РФ в УкраинеСилы обороны отминусовали еще 1400 оккупантов и уничтожитил десятки артсистем: данные ГенштабаНе содержит ни одной китайской детали: в Литве создали реактивный дрон-перехватчик X-12 и уже испытали в Украине. ФотоНе содержит ни одной китайской детали: в Литве создали реактивный дрон-перехватчик X-12 и уже испытали в Украине. ФотоИллюстрация. Финансовый гороскопУспешный день для решения важных дел: Весы, вы будете конфликтны, а Рыбам повезет во всем – гороскоп на 27 октября для всехИллюстрация - мужчина с флажками Украины в рюкзакеСтрана ЕС продлила особые рабочие визы для украинцев: сколько и где работаютГде сегодня смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныГде сегодня смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныУмер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. ФотоУмер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. Фото

Вкусные фаршированные яйца по-новому: рецепт бюджетной закуски за считаные минуты

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
123
Рецепт фаршированных яиц
Вкусные фаршированные яйца по-новому: рецепт бюджетной закуски за считаные минуты. Источник: freepik.com

Самая простая и быстрая в приготовлении закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками, которые вы любите. Но, особенно вкусно будет с сыром, луком жареным, грибами, печенью.

Вкусные фаршированные яйца по-новому: рецепт бюджетной закуски за считаные минуты

Как приготовить вкусные фаршированные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень фаршированных яиц, с вкусной начинкой, которые очень просто готовятся. 

Ингредиенты:

  • 6 яиц (желательно брать крупные)
  • 50 г сливочного сыра
  • 1 ч. л. французской горчицы
  • веточка укропа, соль, перец
  • икра для украшения
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
189
Как приготовить киш без теста: простой рецепт с лавашем
189
Как приготовить киш без теста: простой рецепт с лавашем
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
144
В сто раз вкуснее, чем колбаса: сочная домашняя буженина с чесноком и специями
144
В сто раз вкуснее, чем колбаса: сочная домашняя буженина с чесноком и специями
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
126
Сытный салат из куриной печени: рецепт блюда, которое понравится всем
126
Сытный салат из куриной печени: рецепт блюда, которое понравится всем

Способ приготовления: 

1. Яйца отвариваем вкрутую, чистим. 

Вкусные фаршированные яйца по-новому: рецепт бюджетной закуски за считаные минуты

Вареные яйца

2. Переложите в блендер желтки, сливочный сыр, соль, горчицу, перец и укроп взбиваем.

Вкусные фаршированные яйца по-новому: рецепт бюджетной закуски за считаные минуты

Начинка для яиц

3. Наполняем начинкой половинки яиц и выкладываем икру.

Вкусные фаршированные яйца по-новому: рецепт бюджетной закуски за считаные минуты

Готовые яйца

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
Яйцопродуктырецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты