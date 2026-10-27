Вкусные фаршированные яйца по-новому: рецепт бюджетной закуски за считаные минуты

Самая простая и быстрая в приготовлении закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками, которые вы любите. Но, особенно вкусно будет с сыром, луком жареным, грибами, печенью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень фаршированных яиц, с вкусной начинкой, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

6 яиц (желательно брать крупные)

50 г сливочного сыра

1 ч. л. французской горчицы

веточка укропа, соль, перец

икра для украшения

Способ приготовления:

1. Яйца отвариваем вкрутую, чистим.

2. Переложите в блендер желтки, сливочный сыр, соль, горчицу, перец и укроп взбиваем.

3. Наполняем начинкой половинки яиц и выкладываем икру.

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