Вкусные горячие бутерброды по-новому: рецепт сытного блюда для перекуса
Горячие бутерброды – вкусное, сытное блюдо, которое будет идеальным вариантом блюда для перекуса, и завтрака. А готовить их можно с сыром, овощами, колбасой, соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных, горячих бутербродов с сыром.
Ингредиенты:
- мини-багет – 3 шт.
- помидоры – 2 шт.
- сыр "моцарелла" – 250 г
- специи: соль, перец – по вкусу
- оливковое масло
Для соуса "песто":
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- базилик – 40 г
- кедровые орешки – 2 ст. л.
- оливковое масло – 60 мл
- тертый пармезан – 2 ст. л.
- чеснок – 2 зуб.
- лимонный сок – 1 ст. л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Для соуса: все ингредиенты выложить в чашу блендера и измельчить до однородной массы.
2. Смажьте каждую половину соусом. Сверху выложить, чередуя, кружочки помидоров и моцареллы. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом.
3. Запекать 20 минут при 190С. Украсить листочками базилика.
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