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Вкусные горячие бутерброды по-новому: рецепт сытного блюда для перекуса

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
108
Вкусные горячие бутерброды по-новому: рецепт сытного блюда для перекуса
Рецепт вкусных горячих бутербродов. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Горячие бутерброды – вкусное, сытное блюдо, которое будет идеальным вариантом блюда для перекуса, и завтрака. А готовить их можно с сыром, овощами, колбасой, соусами.

Вкусные горячие бутерброды по-новому: рецепт сытного блюда для перекуса

Горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных, горячих бутербродов с сыром. 

Ингредиенты: 

  • мини-багет – 3 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • сыр "моцарелла" – 250 г
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • оливковое масло

Для соуса "песто":

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  • базилик – 40 г
  • кедровые орешки – 2 ст. л.
  • оливковое масло – 60 мл
  • тертый пармезан – 2 ст. л.
  • чеснок – 2 зуб.
  • лимонный сок – 1 ст. л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления: 

1. Для соуса: все ингредиенты выложить в чашу блендера и измельчить до однородной массы.

Вкусные горячие бутерброды по-новому: рецепт сытного блюда для перекуса

Соус для бутербродов

2. Смажьте каждую половину соусом. Сверху выложить, чередуя, кружочки помидоров и моцареллы. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом.

Вкусные горячие бутерброды по-новому: рецепт сытного блюда для перекуса

Приготовление блюда

3. Запекать 20 минут при 190С. Украсить листочками базилика.

Вкусные горячие бутерброды по-новому: рецепт сытного блюда для перекуса

Готовые бутерброды

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