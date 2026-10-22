Вкусные горячие бутерброды по-новому: рецепт сытного блюда для перекуса

Горячие бутерброды – вкусное, сытное блюдо, которое будет идеальным вариантом блюда для перекуса, и завтрака. А готовить их можно с сыром, овощами, колбасой, соусами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных, горячих бутербродов с сыром.

Ингредиенты:

мини-багет – 3 шт.

помидоры – 2 шт.

сыр "моцарелла" – 250 г

специи: соль, перец – по вкусу

оливковое масло

Для соуса "песто":

базилик – 40 г

кедровые орешки – 2 ст. л.

оливковое масло – 60 мл

тертый пармезан – 2 ст. л.

чеснок – 2 зуб.

лимонный сок – 1 ст. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для соуса: все ингредиенты выложить в чашу блендера и измельчить до однородной массы.

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2. Смажьте каждую половину соусом. Сверху выложить, чередуя, кружочки помидоров и моцареллы. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом.

3. Запекать 20 минут при 190С. Украсить листочками базилика.

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