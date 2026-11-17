Ленивые вареники – очень вкусное, сытное, домашнее блюдо из творога. Готовить их лучше всего добавляя только одно яйцо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных ленивых вареников с ягодами.

Ингредиенты:

сухой кисломолочный творог – 200 г

мука – 2 ст. л. в тесто + 2 ст. л. для раскатки

сахар – 1 ст. л.

яйцо – 1 шт.

щепотка соли

малина – для начинки

Для малинового соуса:

сахар – 50 г

вода – 100 мл

малина – 50 г

кукурузный крахмал – 1/2 ст. л.

красный пищевой краситель – по желанию

Способ приготовления:

1. Если творог с комочками, протираю его через сито. Добавьте муку, сахар, щепотку соли и яйцо. Замесите тесто.

2. Переложите его на поверхность, присыпанную мукой, и раскатайте в колбаску. Нарежьте на равные кусочки, каждый скатывайте в шарик, затем разомните в небольшую лепешку. В центр добавьте свежую малину, защипываю края и снова скатываю в шарик.

3. Вареники отправьте в кипящую воду и варю 2-3 минуты после того, как они всплывут.

4. Для соуса в сотейнике смешиваю сахар, воду и малину. По желанию добавляю немного красителя для более насыщенного цвета. Когда сахар растопится, добавляю крахмал и хорошо перемешиваю. Когда соус готов, добавляю еще горсть свежей малины – так ягоды остаются целыми и не развариваются.

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