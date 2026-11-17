Вкусные ленивые вареники для завтрака: делимся легким рецептом
Ленивые вареники – очень вкусное, сытное, домашнее блюдо из творога. Готовить их лучше всего добавляя только одно яйцо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных ленивых вареников с ягодами.
Ингредиенты:
- сухой кисломолочный творог – 200 г
- мука – 2 ст. л. в тесто + 2 ст. л. для раскатки
- сахар – 1 ст. л.
- яйцо – 1 шт.
- щепотка соли
- малина – для начинки
Для малинового соуса:
- сахар – 50 г
- вода – 100 мл
- малина – 50 г
- кукурузный крахмал – 1/2 ст. л.
- красный пищевой краситель – по желанию
Способ приготовления:
1. Если творог с комочками, протираю его через сито. Добавьте муку, сахар, щепотку соли и яйцо. Замесите тесто.
2. Переложите его на поверхность, присыпанную мукой, и раскатайте в колбаску. Нарежьте на равные кусочки, каждый скатывайте в шарик, затем разомните в небольшую лепешку. В центр добавьте свежую малину, защипываю края и снова скатываю в шарик.
3. Вареники отправьте в кипящую воду и варю 2-3 минуты после того, как они всплывут.
4. Для соуса в сотейнике смешиваю сахар, воду и малину. По желанию добавляю немного красителя для более насыщенного цвета. Когда сахар растопится, добавляю крахмал и хорошо перемешиваю. Когда соус готов, добавляю еще горсть свежей малины – так ягоды остаются целыми и не развариваются.
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