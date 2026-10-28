Вкусные маринованные вешенки: рецепт закуски на зиму

Грибы вешенки – очень вкусные и по вкусу напоминают даже мясо. Готовить из них можно вкусные супы, салаты и просто закуски. А также очень вкусно будет – замариновать их на зиму.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, маринованных вешенок на зиму, со вкусным маринадом.

Ингредиенты:

Грибы вешенки 400 г

Лук 1 шт.

Лавровый лист 1-2 шт.

Душистый перец 3 шт.

Черный перец горошком 5-6 шт.

Гвоздика 2 шт.

Вода 0,5 л

Соль 1 ст. л.

Сахар 0,5 ст. л.

Уксус 2-3 ст. л.

Растительное масло 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Засыпьте вешенки 1-2 столовыми ложками муки, тщательно перемешайте руками и оставьте на 10-15 минут. Мука абсорбирует всю грязь. После этого просто промойте грибы водой. Разрежьте их пополам или на удобные кусочки.

2. Маринад: в кастрюле смешайте воду, яблочный уксус, соль, сахар и лавровый лист.

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3. Добавьте грибы в маринад и поставьте на огонь. Сначала воды может показаться мало, но грибы быстро пустят сок, уменьшатся в размере и потемнеют. Варите ровно 10 минут после закипания.

4. Переложите готовые грибы вместе с маринадом в баночку и оставьте до полного остывания, после чего уберите в холодильник.

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