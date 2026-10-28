Вкусные маринованные вешенки: рецепт закуски на зиму
Грибы вешенки – очень вкусные и по вкусу напоминают даже мясо. Готовить из них можно вкусные супы, салаты и просто закуски. А также очень вкусно будет – замариновать их на зиму.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, маринованных вешенок на зиму, со вкусным маринадом.
Ингредиенты:
- Грибы вешенки 400 г
- Лук 1 шт.
- Лавровый лист 1-2 шт.
- Душистый перец 3 шт.
- Черный перец горошком 5-6 шт.
- Гвоздика 2 шт.
- Вода 0,5 л
- Соль 1 ст. л.
- Сахар 0,5 ст. л.
- Уксус 2-3 ст. л.
- Растительное масло 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Засыпьте вешенки 1-2 столовыми ложками муки, тщательно перемешайте руками и оставьте на 10-15 минут. Мука абсорбирует всю грязь. После этого просто промойте грибы водой. Разрежьте их пополам или на удобные кусочки.
2. Маринад: в кастрюле смешайте воду, яблочный уксус, соль, сахар и лавровый лист.
3. Добавьте грибы в маринад и поставьте на огонь. Сначала воды может показаться мало, но грибы быстро пустят сок, уменьшатся в размере и потемнеют. Варите ровно 10 минут после закипания.
4. Переложите готовые грибы вместе с маринадом в баночку и оставьте до полного остывания, после чего уберите в холодильник.
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