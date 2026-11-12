Вкусные, пышные оладьи с яблоком и тыквой: делимся лучшим рецептом
Если вы хотите приготовить вкусные, пышные оладьи, для этого вам нужно всего несколько ингредиентов – мука, кефир, яйца, а для яркого вкуса можно добавить тертое яблоко, тыкву.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, ароматных оладий из тыквы и яблок, на теплом кефире.
Ингредиенты:
- тыква – 300 г
- яблоки – 2 шт.
- кефир – 250 мл
- яйца – 2 шт.
- соль – щепотка
- творог – 200 г
- сахар – 2 ст. л. или по вкусу
- ванильный сахар – 10 г
- сода – 1 ч. л.
- мука – 300 г
- масло – для жарки
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Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте кефир, муку, соду, перемешайте, после добавьте творог, тертое яблоко и тыкву, перемешайте.
2. Пожарьте оладьи.
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