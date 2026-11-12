Вкусные, пышные оладьи с яблоком и тыквой: делимся лучшим рецептом

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Калькулятор, документы и ключи от квартиры на столе у окна с видом на жилые домаУкраинцы должны заплатить налоги за свои квартиры и дома: сумма изменитсяГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаНикто не сбежал за границу: вдова Виталия Билоножко рассказала, как сложилась жизнь их "талантливых" сыновей и 25-летнего внукаНикто не сбежал за границу: вдова Виталия Билоножко рассказала, как сложилась жизнь их "талантливых" сыновей и 25-летнего внука"Не ошибки, а системное ограничение": Зеленский заявил о значительных сбоях в работе Starshield над территорией Украины"Не ошибки, а системное ограничение": Зеленский заявил о значительных сбоях в работе Starshield над территорией УкраиныРоссия атаковала Киев дронами: произошли пожары, есть погибшая и пострадавшие. Все подробности, фото и видеоРоссия атаковала Киев дронами: произошли пожары, есть погибшая и пострадавшие. Все подробности, фото и видеоВ НАТО оценили переговоры в Абу-Даби и высказались по вопросу территорий УкраиныВ НАТО оценили переговоры в Абу-Даби и высказались по вопросу территорий УкраиныОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину ракетами и более чем сотней БПЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько целей сбитоВ Киевской области разоблачили масштабное производство поддельного кофе.Украинцам продавали поддельный кофе и лапшу под видом известных брендов: где "накрыли" производствоВ Украине после потепления ударит мороз: где будет холоднее всего. КартаВ Украине после потепления ударит мороз: где будет холоднее всего. Карта
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкусные, пышные оладьи с яблоком и тыквой: делимся лучшим рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
597
Вкусные, пышные оладьи с яблоком и тыквой: делимся лучшим рецептом
Вкусные оладьи. Источник: freepik.com

Если вы хотите приготовить вкусные, пышные оладьи, для этого вам нужно всего несколько ингредиентов – мука, кефир, яйца, а для яркого вкуса можно добавить тертое яблоко, тыкву. 

Вкусные, пышные оладьи с яблоком и тыквой: делимся лучшим рецептом

Тесто для оладий

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, ароматных оладий из тыквы и яблок, на теплом кефире.

Ингредиенты: 

  • тыква – 300 г
  • яблоки – 2 шт.
  • кефир – 250 мл
  • яйца – 2 шт.
  • соль – щепотка
  • творог – 200 г
  • сахар – 2 ст. л. или по вкусу
  • ванильный сахар – 10 г
  • сода – 1 ч. л.
  • мука – 300 г
  • масло – для жарки
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
2,9 т.
Вместо сложной выпечки: приготовьте песочный пирог с яблочной начинкой
2,9 т.
Вместо сложной выпечки: приготовьте песочный пирог с яблочной начинкой
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
2,3 т.
Салат, который можно подать даже на праздник: готовим с печенью и твердым сыром
2,3 т.
Салат, который можно подать даже на праздник: готовим с печенью и твердым сыром
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
2,2 т.
Торт "Медвежонок" без варки крема: рецепт с шоколадными пряниками и сметаной
2,2 т.
Торт "Медвежонок" без варки крема: рецепт с шоколадными пряниками и сметаной

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте кефир, муку, соду, перемешайте, после добавьте творог, тертое яблоко и тыкву, перемешайте.

Вкусные, пышные оладьи с яблоком и тыквой: делимся лучшим рецептом

Приготовление оладий

2. Пожарьте оладьи.

Вкусные, пышные оладьи с яблоком и тыквой: делимся лучшим рецептом

Готовые оладьи

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
продуктырецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты