Вкусные, пышные оладьи с яблоком и тыквой: делимся лучшим рецептом

Если вы хотите приготовить вкусные, пышные оладьи, для этого вам нужно всего несколько ингредиентов – мука, кефир, яйца, а для яркого вкуса можно добавить тертое яблоко, тыкву.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, ароматных оладий из тыквы и яблок, на теплом кефире.

Ингредиенты:

тыква – 300 г

яблоки – 2 шт.

кефир – 250 мл

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

творог – 200 г

сахар – 2 ст. л. или по вкусу

ванильный сахар – 10 г

сода – 1 ч. л.

мука – 300 г

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте кефир, муку, соду, перемешайте, после добавьте творог, тертое яблоко и тыкву, перемешайте.

2. Пожарьте оладьи.

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