Вкусные тарталетки с крабовой начинкой: делимся рецептом оригинальной закуски
Тарталетки можно готовить с разными начинками, особенно вкусно будет с сыром, грибами, мясом, креветками, крабовыми палочками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек в тарталетках.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 г
- Вареные яйца – 2 шт.
- Плавленые сырки – 2 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Майонез – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Все ингредиенты натрите на мелкой терке, добавьте соль, черный молотый перец и майонез.
Хорошо перемешайте и подавайте в тарталетках!
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