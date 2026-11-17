Тарталетки можно готовить с разными начинками, особенно вкусно будет с сыром, грибами, мясом, креветками, крабовыми палочками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек в тарталетках.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Вареные яйца – 2 шт.

Плавленые сырки – 2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Майонез – по вкусу

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты натрите на мелкой терке, добавьте соль, черный молотый перец и майонез.

Хорошо перемешайте и подавайте в тарталетках!

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