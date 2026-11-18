Вкусные трубочки из лаваша с сосисками: рецепт блюда для перекуса
Лаваш и сосиски – идеальный набор продуктов для приготовления вкусного блюда для завтрака и перекуса. Еще лаваш можно использовать для приготовления чипсов, десертов, запеканок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных сосисок в лаваша, с сыром.
Ингредиенты:
- Лаваш 2 шт.
- Сосиски 6 шт.
- Твердый сыр по вкусу
- Яйца 2 шт.
- Панировочные сухари панко 100 г
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Нарезаем лаваш на прямоугольники, чтобы в каждый можно было завернуть сосиску с сыром.
2. Выкладываем сыр, сверху сосиску и плотно заворачиваем рулетиком.
3. В отдельной миске взбиваем яйца вилкой. Каждый рулетик окунаем в яйцо, а затем хорошо обваливаем в сухарях панко.
4. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем рулетики на среднем огне со всех сторон до золотистой хрустящей корочки. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
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