Лаваш и сосиски – идеальный набор продуктов для приготовления вкусного блюда для завтрака и перекуса. Еще лаваш можно использовать для приготовления чипсов, десертов, запеканок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных сосисок в лаваша, с сыром.

Ингредиенты:

Лаваш 2 шт.

Сосиски 6 шт.

Твердый сыр по вкусу

Яйца 2 шт.

Панировочные сухари панко 100 г

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Нарезаем лаваш на прямоугольники, чтобы в каждый можно было завернуть сосиску с сыром.

2. Выкладываем сыр, сверху сосиску и плотно заворачиваем рулетиком.

3. В отдельной миске взбиваем яйца вилкой. Каждый рулетик окунаем в яйцо, а затем хорошо обваливаем в сухарях панко.

4. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем рулетики на среднем огне со всех сторон до золотистой хрустящей корочки. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

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