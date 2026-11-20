Вкусный яичные блины с красной рыбой: рецепт легкой закуски для праздничного стола
Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальным вариантом будут яичные блины с вкусной начинкой. Для этого подойдет рыба, сыр, огурцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яичных блинов с красной рыбой и сыром.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 2 столовые ложки майонеза
Начинка:
- сливочный сыр
- огурец
- рыба
Способ приготовления:
1. Яйца взбиваем с майонезом и обжариваем на разогретой сковороде с двух сторон без масла. Они отлично отходят и не прилипают.
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2. Готовые блинчики намазываем сливочным сыром, кладем рыбку и огурец и заворачиваем.
3. Разрезаем и выкладываем на тарелку.
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