Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальным вариантом будут яичные блины с вкусной начинкой. Для этого подойдет рыба, сыр, огурцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яичных блинов с красной рыбой и сыром.

Ингредиенты:

4 яйца

2 столовые ложки майонеза

Начинка:

сливочный сыр

огурец

рыба

Способ приготовления:

1. Яйца взбиваем с майонезом и обжариваем на разогретой сковороде с двух сторон без масла. Они отлично отходят и не прилипают.

2. Готовые блинчики намазываем сливочным сыром, кладем рыбку и огурец и заворачиваем.

3. Разрезаем и выкладываем на тарелку.

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