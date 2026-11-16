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Вкуснее обычной жареной: рецепт картофеля с чесночно-укропной заправкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
393
Вкуснее обычной жареной: рецепт картофеля с чесночно-укропной заправкой
Как вкусно приготовить картофель. Источник: Создано с помощью ИИ

Запеченный картофель с чесночной заправкой – простое блюдо, для которого понадобятся доступные продукты. Благодаря кукурузному крахмалу картофельные дольки покрываются золотистой корочкой, а паприка и сушеный чеснок придают им выразительный вкус. Особый аромат блюду придает заправка из сливочного масла, свежего чеснока и укропа. Такой картофель хорош как самостоятельное блюдо или гарнир.

Идея приготовления вкусного запеченного картофеля с чесночной заправкой опубликована на странице sliusaruk n в Instagram.

Вкуснее обычной жареной: рецепт картофеля с чесночно-укропной заправкой

Рецепт идеального домашнего картофеля. Источник: Скриншот поста на странице sliusaruk n в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг.
  • Кукурузный крахмал – 1 ст.л.
  • Масло – 3 ст.л.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Сушеный чеснок – 1/2 ч.л.
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу

Для чесночной заправки:

  • Сливочное масло – 60 г
  • Чеснок – 3 средних зубчика
  • Свежий укроп – небольшой пучок
  • Соль – щепотка
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Способ приготовления:

Вкуснее обычной жареной: рецепт картофеля с чесночно-укропной заправкой

Посыпаем картофель крахмалом. Источник: Скриншот поста на странице sliusaruk n в Instagram

1. При необходимости очистите картофель и нарежьте одинаковыми дольками. Тщательно промойте их в холодной воде, чтобы смыть лишний крахмал. После этого хорошо обсушите кусочки полотенцем.

2. Переложите картофель в глубокую миску. Добавьте кукурузный крахмал, паприку, сушеный чеснок, черный перец и масло. Посолите и тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждую дольку.

Вкуснее обычной жареной: рецепт картофеля с чесночно-укропной заправкой

Добавляем специи. Источник: Скриншот поста на странице sliusaruk n в Instagram

3. Застелите противень пергаментом или фольгой и слегка смажьте маслом. Разложите картофель в один слой, оставляя небольшие промежутки между кусочками. Так они будут равномернее запекаться и подрумянятся.

4. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 40-45 минут, пока картофель не станет мягким внутри и не покроется золотистой корочкой.

Вкуснее обычной жареной: рецепт картофеля с чесночно-укропной заправкой

Готовим соус с зеленью. Источник: Скриншот поста на странице sliusaruk n в Instagram

5. Пока картофель готовится, сделайте заправку. Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле или на сковороде. Добавьте измельченный чеснок, щепотку соли и мелко нарезанный укроп. Перемешайте.

6. Готовый горячий картофель переложите в миску или оставьте на противне. Полейте чесночной заправкой и осторожно перемешайте, чтобы она равномерно распределилась между кусочками.

Вкуснее обычной жареной: рецепт картофеля с чесночно-укропной заправкой

Готовый картофель. Источник: Скриншот поста на странице sliusaruk n в Instagram

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