Вкуснее обычной жареной: рецепт картофеля с чесночно-укропной заправкой

Запеченный картофель с чесночной заправкой – простое блюдо, для которого понадобятся доступные продукты. Благодаря кукурузному крахмалу картофельные дольки покрываются золотистой корочкой, а паприка и сушеный чеснок придают им выразительный вкус. Особый аромат блюду придает заправка из сливочного масла, свежего чеснока и укропа. Такой картофель хорош как самостоятельное блюдо или гарнир.

Идея приготовления вкусного запеченного картофеля с чесночной заправкой опубликована на странице sliusaruk n в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Масло – 3 ст.л.

Паприка – 1 ч. л.

Сушеный чеснок – 1/2 ч.л.

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Для чесночной заправки:

Сливочное масло – 60 г

Чеснок – 3 средних зубчика

Свежий укроп – небольшой пучок

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. При необходимости очистите картофель и нарежьте одинаковыми дольками. Тщательно промойте их в холодной воде, чтобы смыть лишний крахмал. После этого хорошо обсушите кусочки полотенцем.

2. Переложите картофель в глубокую миску. Добавьте кукурузный крахмал, паприку, сушеный чеснок, черный перец и масло. Посолите и тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждую дольку.

3. Застелите противень пергаментом или фольгой и слегка смажьте маслом. Разложите картофель в один слой, оставляя небольшие промежутки между кусочками. Так они будут равномернее запекаться и подрумянятся.

4. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 40-45 минут, пока картофель не станет мягким внутри и не покроется золотистой корочкой.

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5. Пока картофель готовится, сделайте заправку. Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле или на сковороде. Добавьте измельченный чеснок, щепотку соли и мелко нарезанный укроп. Перемешайте.

6. Готовый горячий картофель переложите в миску или оставьте на противне. Полейте чесночной заправкой и осторожно перемешайте, чтобы она равномерно распределилась между кусочками.

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